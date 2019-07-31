6-1'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki yağdı

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Dün akşam Audi Cup Kupası’nda Bayern Münih karşısında daha ilk yarıda kalesinde 5 gol gören Fenerbahçe son derece olumsuz sinyaller verdi. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç’un ‘2-3 transfer daha yapıp nokta koyacağız’ açıklamaları 6-1 biten maçın ardından yeniden gündem olurken, sarı lacivertli taraftarların ‘en az 5 transfer daha lazım’ yorumları dikkatlerden kaçmadı.
"NE ÜÇ TRANSFERİ EN AZ 5 TRANSFER ŞART"
Kadro yapılanması olarak henüz yetersiz görünen Fenerbahçe’de defans hattına sol ayaklı tecrübeli bir stoper mutlaka şart. Yaklaşık 1 aydır Kolarov’la dirsek teması halinde olmasına rağmen Sırp yıldızın işini bitiremeyen Ali Koç, dün akşam alınan mağlubiyetten sonra topa tutulurken, başkanın Kolarov haricinde Luiz Gustavo, iyi bir 10 numara, topu tutabilecek kanat oyuncusu ve Vedat Muric’i yedek kulübesinde oturtacak dünyaca ünlü forvet transferlerini gerçekleştirmesi gerektiği vurgulandı.
Maçın son dakikalarında Sadık Çiftpınar’ın sakatlığı sonrası kenara kadar gelerek oyuncusuna seslenen Ersun Yanal’ın ‘Yat, yat, yat’ tepkisi de sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.
Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.
Fenerbahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Kolarov’da sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Inter’e kapıları kaparken Sırp futbolcu da takımda kalmaya ikna oldu.
Galatasaray, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kostas Mitroglou’yu gözden çıkardı ancak futbolcuya ciddi bir teklif gelmemesi can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, Yunan golcüden kurtulmanın yollarını arıyor.
Shkodran Mustafi'nin menajeri Kujtim Mustafi, oyuncunun Arsenal'de kalacağını açıkladı.
Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini 5 milyon euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper arayışlarına son sürat devam eden Sarı-Lacivertliler, bir yandan da yollarını ayıracağı futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerin başında da Miha Zajc geliyor. Bir türlü isteneni veremeyen ve Ersun Yanal’ın da gözünden düşen Zajc’a İtalya ve Rusya’dan teklifler olduğu belirtiliyor.