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  • 6-1'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki yağdı
  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:30
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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:33

6-1'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki yağdı

6-1'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki yağdı

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Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Audi Cup Kupası’nda Bayern Münih karşısında daha ilk yarıda kalesinde 5 gol gören Fenerbahçe son derece olumsuz sinyaller verdi. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç’un ‘2-3 transfer daha yapıp nokta koyacağız’ açıklamaları 6-1 biten maçın ardından yeniden gündem olurken, sarı lacivertli taraftarların ‘en az 5 transfer daha lazım’ yorumları dikkatlerden kaçmadı.

"NE ÜÇ TRANSFERİ EN AZ 5 TRANSFER ŞART"

Kadro yapılanması olarak henüz yetersiz görünen Fenerbahçe’de defans hattına sol ayaklı tecrübeli bir stoper mutlaka şart. Yaklaşık 1 aydır Kolarov’la dirsek teması halinde olmasına rağmen Sırp yıldızın işini bitiremeyen Ali Koç, dün akşam alınan mağlubiyetten sonra topa tutulurken, başkanın Kolarov haricinde Luiz Gustavo, iyi bir 10 numara, topu tutabilecek kanat oyuncusu ve Vedat Muric’i yedek kulübesinde oturtacak dünyaca ünlü forvet transferlerini gerçekleştirmesi gerektiği vurgulandı.

Maçın son dakikalarında Sadık Çiftpınar’ın sakatlığı sonrası kenara kadar gelerek oyuncusuna seslenen Ersun Yanal’ın ‘Yat, yat, yat’ tepkisi de sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

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