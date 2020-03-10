6 oyuncu oynamıyor

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor bu akşam oynanacak erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Statü gereği iki takımdan 6 futbolcu bu mücadelede forma giyemeyecek.

YENİ Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bugün oynanacak erteleme müsabakasında statü gereği iki takımdan 6 oyuncu forma giymiyor. Malatya’da statü gereği sonradan transfer edilen Kjartansson, Ndayishimiye ve Hafez’in yanı sıra kart cezalısı Hadebe, Chebake ve M.Akbaş yok. Trabzonspor’da ise Manuel Da Costa, Guilherme ve Messias statü gereği yok.

Y.MALATYA TRABZON



STAT: Yeni Malatya



SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beINSPORTS 1

