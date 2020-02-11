50 Türk sporcu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti

Şu ana kadar topladıkları puanlarla 50 milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de şu ana kadar takım halinde ülkeyi temsil etmeye hak kazanan tek ekip oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na, mücadele ettikleri turnuvalarda topladıkları puanlarla katılma hakkı kazanan Türk sporcu sayısı 50'ye ulaştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyatları'na Türk sporcuların kota alma mücadelesi devam ediyor.

Şu ana kadar 9 spor dalından 50 milli sporcu, Tokyo 2020 için vize aldı. Artistik cimnastikte biri kadın 4, atıcılıkta 3, atletizmde 3'ü kadın 11, bisiklette 2, güreşte 4, tekvandoda 4 kadın sporcu, voleybolda Kadın Milli Takımı 12, yelkende 2'si kadın 5 ve yüzmede 3'ü kadın 5 sporcu Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Artistik cimnastikte Tokyo 2020 için kota alan Türk sporcular, Nazlı Savranbaşı (genel tasnif), Ferhat Arıcan (genel tasnif), İbrahim Çolak (halka), Ahmet Önder (paralel bar) oldu.

Atıcılıkta, Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca), İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Yusuf Dikeç (10 metre havalı tabanca) olimpiyat vizesi aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na diğer branşlarda vize alanlar

Atletizm: Kaan Kigen Özbilen (maraton), Polat Kemboi Arıkan (maraton), Mert Girmalegesse (maraton), Yasemin Can (5 bin ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (cirit atma), Ramil Guliyev (200 metre), Meryem Bekmez (yürüyüş), Özkan Baltacı (çekiç atma), Necati Er (3 adım atlama), Salih Korkmaz (yürüyüş), Yasmani Copello (400 metre engelli).

Bisiklet branşında Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) listesine göre ülke olarak 2 kişilik kota kazanıldı.

Güreş: Rıza Kayaalp (grekoromen 130 kilo), Cenk İldem (grekoromen 97 kilo), Süleyman Atlı (serbest stil 57 kilo), Taha Akgül (serbest stil 125 kilo).

Tekvando: Rukiye Yıldırım (kadınlar 49 kilo), Nur Tatar (kadınlar 67 kilo), Nafia Kuş (kadınlar +67 kilo). Bu sporcuların dışında Türkiye, 1 kota daha almış durumda.

Voleybol: A Milli Kadın Voleybol Takımı CEV Tokyo 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final mücadelesinde Almanya'yı 3-0 yenerek şampiyon olmasıyla olimpiyat vizesini takım olarak (12 sporcu) kazandı.

Tokyo 2020'de şu ana kadar takım halinde ülkeyi temsil etmeye hak kazanan tek spor branşı voleybolda, ay-yıldızlı ekip tarihinde ilk kez 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılmıştı. Rio 2016'ya katılamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8 yıl sonra ikinci kez olimpiyatlara katılarak ülkeyi temsil edecek.

Yelken: Ecem Güzel (laser radial), Alican Kaynar (finn), Deniz Çınar (470), Ateş Çınar (470), Dilara Uralp (rüzgar sörfü).

Yüzme: Berkay Ömer Öğretir (100 metre kurbağalama), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık), Beril Böcekler (800 ve 1500 metre serbest), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), Merve Tuncel (1500 metre serbest).

2016 Rio Olimpiyatları'na 103 kişilik (48 kadın, 55 erkek) kadroyla katılan Türkiye, 33 branşın yanı sıra sportif tırmanış, karate, kaykay ve sörfün olimpik programa ilk kez, beyzbol/softbolun ise yeniden dahil edildiği Tokyo 2020'de daha fazla sporcu ile yarışmayı hedefliyor.

Türkiye'nin madalya beklentileri yüksek

Kazakistan'da geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci olan, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya için mindere çıkacak.

2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan ve ardından ödül töreninde asker selamı veren Ramil Guliyev'in hedefi de Tokyo'da olimpiyat madalyası kazanmak.

2019 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde 16.21.39'luk derecesiyle ikinci ve Bakü 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) 800 metrede 8.32.65'lik derecesiyle (Olimpiyat A barajını geçerek) birinci olup Tokyo'ya kota kazanan milli yüzücü Beril Böcekler de dikkati çeken isimlerden.

(AA)