50 kere maşallah

AKŞAM

44 yaşındaki tecrübeli isim Mönchengladbach ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu maç Çakır'ın 50. maçı olacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya’nın Mönchengladbach ile Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu, Cüneyt Çakır’ın Devler Ligi’ndeki 50. maçı olacak.

Almanya’nın Mönchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

İLK MAÇI 2010-11 SEZONUNDA

Cüneyt Çakır, 2010-11 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde maç yönetmeye başladı. 2011-12 sezonunda Cüneyt Çakır, Barcelona ile Chelsea arasında oynanan Devler Ligi yarı final maçını yönetti. 44 yaşındaki tecrübeli isim, 2015 yılında Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.

Devler Ligi’nin en tecrübeli hakemlerinden biri olan Cüneyt Çakır, bu sezon ise Sevilla-Rennes karşılaşmasında görev almıştı. Cüneyt Çakır’ın bu sezonda da Şampiyonlar Ligi’nde kritik karşılaşmada görev alacağı belirtildi. UEFA, Cüneyt Çakır’a bu sezon çok güveniyor.

DÜNYA KUPASI’NDA GÖREV

Hakemliğe 1994 yılında başlayan Cüneyt Çakır, Dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra Avrupa Ligi’nde de birçok maç yönetti. Çakır, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görev aldı. FIFA kokartlı hakemimiz bu turnuvuda 3 maç yönetti. 2014 FIFA Dünya Kupası’nda da maç yöneten Cüneyt Çakır 40 yıl aradan sonra bu turnuvada görev alan hakem oldu.

Tecrübeli isim, Dünya Kupası’nda yarı final yöneten ilk Türk hakem unvanını da elinde bulunduruyor. Cüneyt Çakır; 2016 Olimpiyatları’ndaki görevi ile 44 yıl sonra olimpiyatlarda futbol branşında görev alan ilk Türk hakem oldu.



OUTSIDER’I MUTLAKA OKUMALISINIZ



Cüneyt Çakır, verdiği bir röportajda boş zamanlarda neler yaptığını açıklamıştı. Çakır, “1990-2000 yılları arasında çıkmış rock müzik albümlerini dinliyorum. Okuduğum ve sıraya koyduğum kitaplar ‘Stephen King-Outsider’, ‘Pierre Franckh-Rezonans Kanunu’... Film olarak da herkese ‘Whiplash’ ve ‘Eddie the Eagle’ı öneririm.” ifadelerini kullanmıştı.

