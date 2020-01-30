5. kez Ali Palabıyık

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.

AKŞAM

SÜPER Lig’de 20.haftanın hakemleri açıklandı... Haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine beklendiği gibi Ali Palabıyık atandı. FIFA kokartlı hakem, böylece kariyerinde 5.kez bu mücadelede düdük çalmış olacak. İki takım arasındaki son 7 maçın dördünü yöneten Palabıyık’la Trabzonspor hiç kazanamadı. 38 yaşındaki hakemin yönettiği 4 maçın 3’ü berabere bitti, 1’inde ise gülen taraf Fenerbahçe oldu.

TÜM DERBİLERDE PALABIYIK

ALİ Palabıyık, şu ana kadar Trabzonspor’un tam 22 maçını yönetti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. F.Bahçe ise Palabıyık’la 28 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Palabıyık, bu sezon Trabzon’un ilk yarıdaki G.Saray, Beşiktaş ve B.Şehir maçlarını da yönetti. Palabıyık, F.Bahçe-Trabzonspor maçının da VAR hakemiydi.