5. kez Ali Palabıyık

AKŞAM
SÜPER Lig’de 20.haftanın hakemleri açıklandı... Haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine beklendiği gibi Ali Palabıyık atandı. FIFA kokartlı hakem, böylece kariyerinde 5.kez bu mücadelede düdük çalmış olacak. İki takım arasındaki son 7 maçın dördünü yöneten Palabıyık’la Trabzonspor hiç kazanamadı. 38 yaşındaki hakemin yönettiği 4 maçın 3’ü berabere bitti, 1’inde ise gülen taraf Fenerbahçe oldu.
TÜM DERBİLERDE PALABIYIK
ALİ Palabıyık, şu ana kadar Trabzonspor’un tam 22 maçını yönetti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. F.Bahçe ise Palabıyık’la 28 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Palabıyık, bu sezon Trabzon’un ilk yarıdaki G.Saray, Beşiktaş ve B.Şehir maçlarını da yönetti. Palabıyık, F.Bahçe-Trabzonspor maçının da VAR hakemiydi.
Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.
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