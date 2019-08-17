5 eksikli av peşinde! Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

AKŞAM
ŞENOL Güneş’in Milli Takım’ın başına geçmesiyle takımı Abdullah Avcı’ya emanet eden Beşiktaş, yeni sezonu Sivas deplasmanında açıyor. Bu önemli karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Karius, Burak, Atiba ve Roco sağlık durumu el vermediği için kadroya alınmadı. Dorukhan kafi lede ama soru işaretleri var. Siyah-Beyazlılar’da kart cezalısı olan Lens de kadroda yok. Avcı’nın genç oyuncularla eksiklerin boşluğunu doldurması bekleniyor. Yeni transferler Boyd ve Ruiz de ilk 11’de sahaya sürülecek. Sivas da bu önemli mücadeleden 3 puan alıp, sezona iyi başlangıç yapmak amacında.
MUHTEMEL 11’LER:
SİVASSPOR: Samassa, Ziya, Caner, Appindangoye, Goiano, Hakan, Mert, Cofie, Emre, Erdoğan, Yatabare
BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljaic, Quaresma, Boyd, Güven
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