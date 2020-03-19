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aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 11:12
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 11:12

5 büyük lige Koronavirüs faturası: 4 milyar euro!

5 büyük lige Koronavirüs faturası: 4 milyar euro!

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Avrupa'nın beş büyük ligi, koronavirüs nedeniyle sezonları bitiremezse 4 milyar euro'luk bir kayıpla karşı karşıya kalacak.

Avrupa'nın beş büyük ligi, koronavirüs salgınıyla ertelenen açlardan ötürü 4 milyar euro'ya yakın bir kayıpla karşı karşıya...

France 24'ün KPMG'ye dayandırdığı habere göre; İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'in minimum kaybı 3.45 milyar euro, maksimum ise 4 milyar euro'ya ulaşabilir. Bu kayıpların en büyük noktası ise yayın gelirleri olacak.

Raporun detayında, yayıncı kuruluşların sezonun iptali veya maçların sona erdirilmeden sezonun tamamlanmış kabul edilmesi halinde ödedikleri parayı geri alma hakları bulunuyor. İngiltere Premier Lig 1.25 milyar euro ile bu alanda öne çıkıyor. La Liga 600 milyon euro, Serie A 450 milyon euro, Bundesliga 400, Fransa Ligue 1 ise 200 milyon euroluk kayıplarla karşı karşıya kalabilir.

Avrupa'nın 5 büyük ligi, maçları nisan başına kadar erteledi ancak ertelemenin mayıs ayı başına kadar gitmesi bekleniyor.

UEFA'nın EURO 2020'yi ertelemesi sonrası, liglerin plan yapması ve maçları oynatması için daha geniş bir takvime kavuştuğu da vurgulandı.

(Sporx)

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