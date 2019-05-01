4X4'lük şampiyonluk yarışı

AKŞAM

LİG yarışında son haftalara girilirken Başakşehir, G.Saray ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesinde gözler ikili averaj ve üçlü averajdaki son duruma da çevrildi. Bilindiği üzere Süper Lig kurallarına göre iki takımın sezonu eşit puanlarda tamamlaması halinde ikili averaj, üç takımın aynı puanlarda tamamlaması halinde ise üçlü averaj kuralları devreye giriyor. Başakşehir ile Galatasaray arasındaki ikili averaj üstünlüğü, iki takım arasında ligin 33. haftasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. O maça kadar bu belirsizlik devam edecek.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI YOK

1-1’lik eşitlikle sona eren maçın ardından iki takım arasında ikili averajdaki üstün takım, G.Saray-Başakşehir maçını kazanan taraf olacak. Eğer ikinci maç da beraberlikle sona ererse, ikili averaj kuralında deplasman golü kuralı geçerli olmadığı için lig genelindeki gol averajlarında üstün olan taraf, sıralamada da üst sırada yer alacak. Galatasaray’a karşı ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş, rakibine oranla avantajlı durumda. Galatasaray’ın ikili averajda rakibine üstünlük sağlayabilmesi için ikinci maçı en az iki gol farkla kazanması gerekiyor.

ÜÇLÜ AVERAJ HENÜZ BELLİ DEĞİL

İki takım arasındaki mücadele farklı G.Saray üstünlüğüyle sona ererse, ikili averaj kuralında deplasman golü geçerli olmadığı için genel gol averajında üstün olan taraf, sıralamada üstte yer alacak. Başakşehir ile Beşiktaş arasında ikili averaj üstünlüğü bulunmuyor. İki takımın puan eşitliği halinde ligdeki genel gol averajına bakılacak. Üçlü averaj durumu, ligin son haftalarında üç takım arasındaki karşılaşmaların ardından belli olacak. G.Saray ve Başakşehir’den biri 4’te 4 yaparsa, mutlu sona ulaşacak.