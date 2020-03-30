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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 08:00
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 08:46

480 milyon TL maaş ödenecek!

480 milyon TL maaş ödenecek!

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Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.

AKŞAM Özel / Orçun ÖZATEŞ

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler sonrası kulüpler mali bir sıkıntı altına girdi. Büyük gelirlerden yoksun kalan kulüpler mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında kesinti yapılması için oyuncularıyla görüşmeler yapmaya başladı. İtalyan devi Juventus’un maaş konusunda oyuncular ve teknik direktör ile anlaştığı duyuruldu. Yapılan anlaşmanın Juventus’un 2019-2020 mali yılına 90 milyon euro pozitif etkisi olacağı belirtildi. Almanya ve İngiltere’de de bazı kulüpler oyuncularıyla anlaşma aşamasına geldi.

GALATASARAY’IN MAAŞ YÜKÜ 60 MİLYON EURO

Süper Lig’deki 4 büyük takım henüz bu konuda bir hamle yapmadı. Yıllık maaş ödemeleri spor kulüplerinde 10 ay üzerinden yapılıyor. G.Saray’ın futbolculara yaklaşık yıllık 60 milyon euro maaş ödemesi var. Sarı-Kırmızlılar’ın aylık ödemesi ise 6 milyon euro. Özetle 4 aylık süreçte Galatasaray’ın ödemek zorunda olduğu tutar 24 milyon euro. Fenerbahçe’nin yıllık 50 milyon euro dolayında bir maaş ödemesi var. Aylık maaş ödemesi 5 milyon euro civarında olan Sarı-Lacivertli kulüp ise oyuncularına 4 ayda toplam 20 milyon euro ödeme yapacak.

TRABZONSPOR RAHAT DURUMDA

Beşiktaş’ın yıllık maaş ücreti 40 milyon euro... Aylık ödemesi ise yaklaşık 4 milyon euro... Bu da Siyah-Beyazlı kulübün 4 ayda 16 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacağı anlamına geliyor. Bu durumda en rahat takım Trabzonspor olarak görünüyor. Takımın yıllık toplam maaşı 17 milyon euro. Aylık ödemesi ise yaklaşık 1.7 milyon euro. Fırtına’nın 4 aylık toplam maaş tutarı 6.8 milyon euro... 4 büyük takımın 4 ayda ödeceği maaş tutarı ise toplamda 66 milyon 800 bin euro. Bu rakamın 7.21 euro kurundan TL olarak karşılığı ise 481.6 milyon Lira...

FALCAO’YA 1,2 MİLYON EURO

Galatasaray’ın, golcüsü Falcao’ya yıllık 5 milyon euro ücret ödüyor. Başarılı golcü bu paranın 2 milyonunu peşin olarak aldı. Geri kalan 3 milyon eurosunu 10 taksitle 300’er bin euro olarak alacak. 6 taksit ödendi. Geri kalan 4 taksit 1 Nisan, 30 Nisan, 31 Mayıs, 30 Haziran tarihlerinde Falcao’ya ödenecek. Bu rakamın toplam tutarı ise 1.2 milyon euro.

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480 milyon TL maaş ödenecek!
480 milyon TL maaş ödenecek!

480 milyon TL maaş ödenecek!

Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.

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