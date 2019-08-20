48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak

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Transfer sezonunun sonlarına doğru gelinirken dört büyüklerde kadro yapılanmalarına tam gaz devam ediliyor.
GALATASARAY FALCAO'YI TRABZONSPOR'U STURRİDGE'İ AÇIKLAMAK ÜZERE
Genelde orta saha ve forvet hattını güçlendirmek isteyen Süper Lig devlerinden Galatasaray’ın 48 saat içerisinde Falcao’yu açıklaması beklenirken, Trabzonspor ise Daniel Sturridge’i İstanbul’a getirmeyi başardı. Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü iki yıldız futbolcunun çok yakın bir zamanda resmi sözleşmelere imza atacakları tahmin edilirken, Fenerbahçe iyi bir ‘6’ numara, sol stoper ve bir kanat oyuncusu için arayışlarına devam edeceği bildirildi.
BEŞİKTAŞ BURAK YILMAZ'A GÖRE ŞEKİL ALDI
Bu sezon kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe’de Diego Reyes ve Carlos Kameni’ye teşekkür edileceği öğrenilirken, Beşiktaş 25’inde sona erecek olan Serie A transfer sezonuna göre şekil alacağı ifade edildi. Burak Yılmaz’ı Lecce’ye kaptırmak istemeyen siyah beyazlı yönetim tecrübeli golcünün yanına forvet bakarken, Abdullah Avcı’nın Konoplyanka’yı da istediği gelen bilgiler arasında.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.
Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.
Fenerbahçe, 12.5 milyon euroya Al Ahli’ye sattığı Sambacı’yı kiralamak için devreye girdi. Josef, Fener’in çağrısına olumlu yanıt verirken, Suudi yöneticilerle görüşmeler devam ediyor.
Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, uzun süredir boşta olan Mehmet Topal'ı kesin olarak düşünmediğini yönetime bildirmiş, hatta çıkan haberlere de sinirlenmişti. Ancak milli stoper yeniden gündemde.
Taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş yönetimi gaza bastı. Everton'da forma şansı azalan milli golcünün geri dönmesi için de çalışmalar sürüyor.