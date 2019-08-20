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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 10:33
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 10:33

48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak

48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer sezonunun sonlarına doğru gelinirken dört büyüklerde kadro yapılanmalarına tam gaz devam ediliyor.

GALATASARAY FALCAO'YI TRABZONSPOR'U STURRİDGE'İ AÇIKLAMAK ÜZERE

Genelde orta saha ve forvet hattını güçlendirmek isteyen Süper Lig devlerinden Galatasaray’ın 48 saat içerisinde Falcao’yu açıklaması beklenirken, Trabzonspor ise Daniel Sturridge’i İstanbul’a getirmeyi başardı. Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü iki yıldız futbolcunun çok yakın bir zamanda resmi sözleşmelere imza atacakları tahmin edilirken, Fenerbahçe iyi bir ‘6’ numara, sol stoper ve bir kanat oyuncusu için arayışlarına devam edeceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ BURAK YILMAZ'A GÖRE ŞEKİL ALDI

Bu sezon kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe’de Diego Reyes ve Carlos Kameni’ye teşekkür edileceği öğrenilirken, Beşiktaş 25’inde sona erecek olan Serie A transfer sezonuna göre şekil alacağı ifade edildi. Burak Yılmaz’ı Lecce’ye kaptırmak istemeyen siyah beyazlı yönetim tecrübeli golcünün yanına forvet bakarken, Abdullah Avcı’nın Konoplyanka’yı da istediği gelen bilgiler arasında.

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48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak
48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak

48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.

Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler...
Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler...

Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.

Aslan Falcao'ya kavuşuyor
Aslan Falcao'ya kavuşuyor

Aslan Falcao'ya kavuşuyor

Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.

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Ortaya Roman Saiss

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