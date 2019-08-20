48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer sezonunun sonlarına doğru gelinirken dört büyüklerde kadro yapılanmalarına tam gaz devam ediliyor.

GALATASARAY FALCAO'YI TRABZONSPOR'U STURRİDGE'İ AÇIKLAMAK ÜZERE

Genelde orta saha ve forvet hattını güçlendirmek isteyen Süper Lig devlerinden Galatasaray’ın 48 saat içerisinde Falcao’yu açıklaması beklenirken, Trabzonspor ise Daniel Sturridge’i İstanbul’a getirmeyi başardı. Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü iki yıldız futbolcunun çok yakın bir zamanda resmi sözleşmelere imza atacakları tahmin edilirken, Fenerbahçe iyi bir ‘6’ numara, sol stoper ve bir kanat oyuncusu için arayışlarına devam edeceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ BURAK YILMAZ'A GÖRE ŞEKİL ALDI

Bu sezon kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe’de Diego Reyes ve Carlos Kameni’ye teşekkür edileceği öğrenilirken, Beşiktaş 25’inde sona erecek olan Serie A transfer sezonuna göre şekil alacağı ifade edildi. Burak Yılmaz’ı Lecce’ye kaptırmak istemeyen siyah beyazlı yönetim tecrübeli golcünün yanına forvet bakarken, Abdullah Avcı’nın Konoplyanka’yı da istediği gelen bilgiler arasında.