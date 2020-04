40 bin maske üreteceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu yeni projeleri açikladı: “3D yazıcılarda yapılan maskeler 81 ilde gençlik merkezlerimizde üretiliyor. Seri üretim şeklinde her bir gençlik merkezimizde yaklaşık 500 maske üretiliyor ve hedefimiz günde 40 bin maske”

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüs ile mücadele ve gençlere yönelik yeni projelerle ilgili konuştu. Kasapoğlu, gençlerin bu zor sürecin en kritik misyonunu üstlendiğini kaydetti. Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: “Şunu sevinçle ifade etmek isterim ki; bu ülkenin gençleri her durumda iftihar edilecek gençlerdir. Elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmayan, cesur, akıllı, üretken ve çok merhametli bir gençliğimiz var. 81 ilimizdeki toplam 81 gençlik merkezimizde, sağlık çalışanlarımız için adeta hayati önem taşıyan korumalı maske üretimine başladılar.

GURUR DUYUYORUM

Gençlerin fayda sağlamaya çalışmaları, ihtiyacı olanlara maskeleri bir an evvel ulaştırma çabaları, heyecanları beni çok etkiledi. Her biriyle gurur duyuyorum. Bu gençlerin yol arkadaşı olmak benim için bir iftihar vesilesidir. 3D yazıcılarda yapılan maskeler 81 ilde gençlik merkezlerimizde üretiliyor. Seri üretim şeklinde her bir gençlik merkezimizde yaklaşık 500 maske üretiliyor ve hedefimiz günlük 40 bin maske.

UEFA’NIN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ

Koronavirüs tehdidinin ardından futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde müsabakaların durdurulması kararını verdik. Biz tüm bu kararları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda aldık. Dolayısıyla, müsabakaların ne zaman başlayacağı, takvim konusu, bugüne kadar olduğu gibi Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz ile yürüttüğümüz istişareler sonucunda şekillenecektir. Kaldı ki bu konuda UEFA’nın görüşü de önem arz ediyor. UEFA, Avrupa futbolunda liglerin akıbetini federasyonlar ile değerlendirecek.”