40 bin maske üreteceğiz

AKŞAM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüs ile mücadele ve gençlere yönelik yeni projelerle ilgili konuştu. Kasapoğlu, gençlerin bu zor sürecin en kritik misyonunu üstlendiğini kaydetti. Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: “Şunu sevinçle ifade etmek isterim ki; bu ülkenin gençleri her durumda iftihar edilecek gençlerdir. Elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmayan, cesur, akıllı, üretken ve çok merhametli bir gençliğimiz var. 81 ilimizdeki toplam 81 gençlik merkezimizde, sağlık çalışanlarımız için adeta hayati önem taşıyan korumalı maske üretimine başladılar.
GURUR DUYUYORUM
Gençlerin fayda sağlamaya çalışmaları, ihtiyacı olanlara maskeleri bir an evvel ulaştırma çabaları, heyecanları beni çok etkiledi. Her biriyle gurur duyuyorum. Bu gençlerin yol arkadaşı olmak benim için bir iftihar vesilesidir. 3D yazıcılarda yapılan maskeler 81 ilde gençlik merkezlerimizde üretiliyor. Seri üretim şeklinde her bir gençlik merkezimizde yaklaşık 500 maske üretiliyor ve hedefimiz günlük 40 bin maske.
UEFA’NIN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ
Koronavirüs tehdidinin ardından futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde müsabakaların durdurulması kararını verdik. Biz tüm bu kararları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda aldık. Dolayısıyla, müsabakaların ne zaman başlayacağı, takvim konusu, bugüne kadar olduğu gibi Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz ile yürüttüğümüz istişareler sonucunda şekillenecektir. Kaldı ki bu konuda UEFA’nın görüşü de önem arz ediyor. UEFA, Avrupa futbolunda liglerin akıbetini federasyonlar ile değerlendirecek.”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
AKŞAM'a samimi açıklamalarda bulunan milli kalecş Sinan Bolat, 'Beşiktaş'a transfer' kapısını da açık bıraktı: “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den beni isteyenler var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreçte bir takım ismi vermem doğru olmaz. Hayırlısı.”
Fenerbahçe, İstanbul Valiliği'nin kampanyasına 33 bin koliyle destek vermişti. Sarı-Lacivertliler, kendi genel kurul üyelerini de unutmadı. Üyelere kulüpten adres için tek tek telefon açılıyor.
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MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."
Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.