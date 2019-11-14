Transfer döneminde 4 yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Muriqi hariç pişman değil
Transfer döneminde 4 yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, bu oyuncular için çok da pişmanlık yaşamıyor.
TM Dijital Haber Merkezi
Yaz ayı transfer döneminde sık sık Fenerbahçe’yle karşı karşıya kalan ve genelde talip olduğu yıldızları ezeli rakibine kaptıran Galatasaray’da gözler Ocak ayına çevrilirken Deniz Türüç, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç ve Garry Rodrigues’i kadrosuna katamayan sarı kırmızılı teknik heyetin 11.hafta itibariyle çok da pişmanlık yaşamadığı ortaya çıktı.
Performans ve istatistik olarak sadece Vedat Muric’ten istediği verimi aldığı görünen Fenerbahçe özellikle Deniz Türüç’te hayal kırıklığı yaşarken, son vuruşlarda başarısız olan Garry Rodrigues de kafalarda soru işareti bırakmış durumda.
İşte Galatasaray’ın ezeli rakibiyle yarışa girip elinden kaçırdığı futbolcuların form durumları…
Vedat Muric
Oynadığı maç: 11
Gol: 7 ( 2 penaltı )
Asist: 1
Deniz Türüç
Oynadığı maç: 9
Gol: -
Asist: -
Garry Roddrigues
Oynadığı maç: 9
Gol: 2
Asist: 1
Mevlüt Erdinç
Oynadığı maç: 5
Gol: -
Asist: -