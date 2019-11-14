Transfer döneminde 4 yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Muriqi hariç pişman değil

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde sık sık Fenerbahçe’yle karşı karşıya kalan ve genelde talip olduğu yıldızları ezeli rakibine kaptıran Galatasaray’da gözler Ocak ayına çevrilirken Deniz Türüç, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç ve Garry Rodrigues’i kadrosuna katamayan sarı kırmızılı teknik heyetin 11.hafta itibariyle çok da pişmanlık yaşamadığı ortaya çıktı.

Performans ve istatistik olarak sadece Vedat Muric’ten istediği verimi aldığı görünen Fenerbahçe özellikle Deniz Türüç’te hayal kırıklığı yaşarken, son vuruşlarda başarısız olan Garry Rodrigues de kafalarda soru işareti bırakmış durumda.

İşte Galatasaray’ın ezeli rakibiyle yarışa girip elinden kaçırdığı futbolcuların form durumları…

Vedat Muric

Oynadığı maç: 11

Gol: 7 ( 2 penaltı )

Asist: 1

Deniz Türüç

Oynadığı maç: 9

Gol: -

Asist: -

Garry Roddrigues

Oynadığı maç: 9

Gol: 2

Asist: 1

Mevlüt Erdinç

Oynadığı maç: 5

Gol: -

Asist: -