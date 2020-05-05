4 yıl önce öldüğü açıklanan futbolcu Hiannick Kamba'nın yaşadığı ortaya çıktı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin bir dönem altyapısında da forma giyen ve 2016 yılında ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın yaşadığı öğrenildi.
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, öldüğü açıklanan ve futbol camiasını yasa boğan Hiannick'in, Almanya'nın Rhur bölgesinde bir enerji tedarikçisinde kimya teknisyeni olarak çalıştığı ortaya çıktı.
YALAN HABERİ ESKİ EŞİNİN YAYDIĞI İDDİA EDİLDİ
Kongolu futbolcunun öldüğü şeklindeki yalan haberi ise oyuncunun eski eşinin, hayat sigortasından yararlanmak için ortaya attığı ifade edildi. Konu hakkında Alman savcı Anette Milk'in soruşturma yürüttüğü belirtilirken, Hiannick Kamba'nın şu anda tutuklu bulunduğu, eski eşinin de belgede sahtecilikten yargılanacağı kaydedildi.
(Fotomaç)
Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.
MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı
Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.
Ülkelerinden Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin NKoudou, İstanbul Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.
Gelecek sezon için genç ve yetenekli ayaklara yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli golcüsü Radamel Falcao, Monaco'da beraber forma giydiği genç forvet Moussa Sylla'yı Galatasaray'a önerdi. Falcao, 20 yaşındaki futbolcu için yönetime “Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Çok potansiyelli bir oyuncu. Alınırsa takım için faydalı olur” dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.