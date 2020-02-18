4 Süper Lig kulübü PFDK'da

TFF Hukuk Müşavirliği, 18 Şubat 2020 tarihli disiplin sevklerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor'un "çirkin ve kötü tezahürat", MKE Ankaragücü'nün "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile "talimatlara aykırı hareket", Fenerbahçe'nin "saha olayları", Galatasaray'ın ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedenleriyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
Fransız basınına göre Barcelona, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini geri çeviren Mustafa Kapı'yı transfer hedefine aldı.
Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce B.Münih’ten ayrılan Niko Kovac’la görüşüyor. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının F.Bahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, Ersun Yanal'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi.
2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah beyazlılara geri dönebilir.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.
Fransa Ligi takımlarından Rennes'de kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang'ın işine son verilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, Rennes'in gündemine geldi.
Şimdiden yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'da gözler Mario Lemina'da. Sarı-Kırmızılılar, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Gabonlu futbolcuyu yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor.
Beşiktaş'ta futbol şubesinin yapılanması için düşünülen Mircea Lucescu'dan son anda vazgeçilmesi üzerine kriz çıktı.