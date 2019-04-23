4 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 23.04.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BURSASPOR Kulübü'nün 19.04.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü masörü VAHİT ÜNAL'ın 19.04.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 23.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- OSMANLISPOR FK Kulübü idarecisi MEHMET DAVARCI'nın 19.04.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 23.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 20.04.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 14/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün 22.04.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü futbolcusu METE SEVİNÇ'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü futbolcusu TANER YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-TOKATSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi NEDİP ŞİMŞEK'in 21.04.2019 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü Başkanı ERKAN AHMET ÖZCAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu MELİH GÖKÇEK'in 21.04.2019 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR-SİLİVRİSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- PAZARSPOR Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan PAZARSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

PAZARSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TAŞKIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan PAZARSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- OFSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş.-ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- BUCASPOR Kulübü antrenörü / kaleci antrenörü SÜHA ÖZEN'in 21.04.2019 tarihinde oynanan BUCASPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 22.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BUCASPOR Kulübü futbolcusu İBRAHİM ŞİRİN'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- CİZRESPOR Kulübü futbolcusu EMİN ENÇKÜ'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 22.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- BAĞCILARSPOR KULÜBÜ 21.04.2019 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR KULÜBÜ-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- 1461 TRABZON Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR KULÜBÜ-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

1461 TRABZON Kulübü Başkanı İBRAHİM HALUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 23.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

1461 TRABZON Kulübü idarecisi FATİH TONYALI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

1461 TRABZON Kulübü futbolcusu ARİF BİRŞEN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.