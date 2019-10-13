4 puanı al bu işi bitir

AKŞAM

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Türkiye Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golüyle 1-0 mağlup etti ve puanını 18’e yükseltti. İzlanda-Fransa maçı da konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi ve Fransa Türkiye’yi aynı puanla takibini sürdürdü. Milliler böylece geride kalan 7 karşılaşmada 6. galibiyetini elde etti. Ay-Yıldızlılar, gruptaki tek yenilgisini İzlanda deplasmanında almıştı. İzlanda ise 12 puanla üçüncü sırada kaldı.

iLK 2 TAKIM DiREKT GiDiYOR

A Milli Futbol Takımı, grubun 8. maçında yarın Fransa’ya konuk olacak. Maçlar tamamlandığında gruplarında ilk 2 sırada yer alan ekipler EURO 2020 vizesini alacak. Türkiye’nin de bulunduğu H Grubu’nda her takımın 3’er maçı kaldı. 18 puanla lider konumda bulundan Türkiye, 3. sıradaki İzlanda’nın 6 puan önünde... Milli Takım, son 3 maçtan 4 puan alması durumunda 2020 vizesini kapacak. Milliler son 3 maçta Fransa (d), İzlanda ve Andorra (d) ile karşılaşacak.

YENiLMEDEN LiDERLiK HESABI

Milliler Andorra’yı yenip İzlanda ya da Fransa’dan 1 puan alırsa EURO 2020’de yer alacak. Millilerin grubu lider bitirmesi için ise Fransa’ya yenilmemek kaydıyla son 3 maçta toplam 7 puan toplaması yeterli olacak. Buradaki maçta Fransa’yı 2-0’lık skorla dize getiren A Milli Takımımız, deplasmanda da bunu başarırsa, aynı zamanda fikstür avantajıyla son iki karşılaşmaya çıkacak. Son 5 maçın 3’ünü kazanarak Kadıköy’e gelen Arnavutluk’un ilk 2 şansı ise kalmadı.