4 haftada çöküş

Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı!..

AKŞAM

SON olarak Kadıköy’de 20 yılı aşkın süre sonra Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe, son 4 haftada büyük bir çöküş yaşadı. Sarı-Lacivertliler için düşüş 20. haftada Trabzon maçıyla başladı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen Kanarya, bir sonraki hafta sahasında Alanya ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, 22. haftada başkentte Ankaragücü’ne kaybetti. Son 4 haftadaki 12 puandan sadece 1’ini alabilen Fenerbahçe zirveden de uzaklaştı.

22 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

F.Bahçe, ikinci yarının ilk 6 haftasında sadece 4 puan alarak son 22 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaşadı. Kanarya, 1997-98 sezonunda ilk 6 maçta 6 puan toplamıştı.