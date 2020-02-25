  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 08:00
  • |
  • 25 Şubat 2020 Salı 08:17

4 haftada çöküş

4 haftada çöküş

Paylaş

Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı!..

AKŞAM

SON olarak Kadıköy’de 20 yılı aşkın süre sonra Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe, son 4 haftada büyük bir çöküş yaşadı. Sarı-Lacivertliler için düşüş 20. haftada Trabzon maçıyla başladı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen Kanarya, bir sonraki hafta sahasında Alanya ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, 22. haftada başkentte Ankaragücü’ne kaybetti. Son 4 haftadaki 12 puandan sadece 1’ini alabilen Fenerbahçe zirveden de uzaklaştı.

22 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

F.Bahçe, ikinci yarının ilk 6 haftasında sadece 4 puan alarak son 22 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaşadı. Kanarya, 1997-98 sezonunda ilk 6 maçta 6 puan toplamıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

'Satmayın beni'

title

Ersun Yanal beklemede!

title

Nagatomo Brezilya'ya

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

'2 gece uyuyamadım'
'2 gece uyuyamadım'

'2 gece uyuyamadım'

Nkoudou: “Futbol gerçekten çok acımasız. Maçın son dakikasında bir gol yedik, 2 puan bıraktık. 2 gündür doğru dürüst uyumadım.”

Sturridge bıktırdı!
Sturridge bıktırdı!

Sturridge bıktırdı!

Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.

Antalya 'büyük' düşünüyor
Antalya 'büyük' düşünüyor

Antalya 'büyük' düşünüyor

Son 5 maçını kaybetmeyen Antalyaspor’da moraller süper. Kırmızı-Beyazlılar, başarısını önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı F.Bahçe maçını da kazanarak taçlandırmak istiyor.

Altay Bayındır'ı izlediler
Altay Bayındır'ı izlediler

Altay Bayındır'ı izlediler

Sheffield United, derbide Altay Bayındır’ izledi. Teklif bekleniyor.

4 haftada çöküş
4 haftada çöküş

4 haftada çöküş

Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı!..

'Satmayın beni'
'Satmayın beni'

'Satmayın beni'

“Başkan gelecek, hesap verecek” tezahüratına sinirlenip, tribüne atlayan Ali Koç, taraftarla büyük gerilim yaşadı ve kırgınlığını, “Satmayın beni” haykırışıyla dile getirdi. Taraftar da bu konuda ikiye bölündü.

Ersun Yanal beklemede!
Ersun Yanal beklemede!

Ersun Yanal beklemede!

Derbi sonrası istifası istenen Ersun Yanal, dün sabah Samandıra’ya gitti. Bazı yöneticiler sezon sonuna kadar Yanal ile devam etme istediğini dile getirdi. Son karı ise Başkan Ali Koç verecek...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.