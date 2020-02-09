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aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 15:41
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 15:41

4 gollü maçta Kayserispor ile Antalyaspor yenişemedi

4 gollü maçta Kayserispor ile Antalyaspor yenişemedi

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Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve kritik maç 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Robert Prosinecki'nin takımı Kayserispor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Kayserispor'un gollerini 41. dakikada penaltıdan Mensah ve 46. dakikada Pedro Henrique kaydederken; Antalyaspor'un gollerini 47. dakikada penaltıdan yeni transfer Sinan Gümüş ve 84. dakikada Fredy attı.

PODOLSKI'NİN GOLÜ SAYILMADI

Kayserispor karşısında oyuna 78. dakikada dahil olan Lukas Podolski'nin 78. dakikada VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Son bölümde üst üste fırsatlar yakalayan Antalyaspor kaleci Lung'!u geçemeyince 1 puana razı oldu.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaparken Antalyaspor ise 19 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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