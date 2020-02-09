4 gollü maçta Kayserispor ile Antalyaspor yenişemedi

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Süper Lig'de şok istifa kararı Süper Lig'de şok istifa kararı Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.

Ribery ve Falcao'nun ortak kaderi Ribery ve Falcao'nun ortak kaderi Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.

Sivasspor'un rakibi Başakşehir CANLI Sivasspor'un rakibi Başakşehir CANLI Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kayserispor yılın ilk galibiyetini son dakikalarda kaçırdı Kayserispor yılın ilk galibiyetini son dakikalarda kaçırdı Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve kritik maç 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.

Fatih Terim neşteri vuruyor! Tam 9 isme kesik... Fatih Terim neşteri vuruyor! Tam 9 isme kesik... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız devam etmeleri gerektiğini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 2-0 kaybedilen Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan 9 oyuncuya Kasımpaşa karşısında görev vermeyi düşünmeyen Terim'in, Kasımpaşa karşısında sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır korkusu Fenerbahçe'de Altay Bayındır korkusu Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart, kaleci Altay’ı ceza sınırına getirdi. Eğer genç eldiven, gelecek hafta Ankaragücü karşısında da kart görürse, bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.