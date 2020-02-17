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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:32
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:32

4 Büyük'ten 40 stoper için 48 milyon Euro bonservis

4 Büyük'ten 40 stoper için 48 milyon Euro bonservis

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son dört sezonda toplamda 40 stoper oyuncusu transfer etti. 4 büyük kulüp, söz konusu transferler için 48 milyon 162 bin avro bonservis ücreti ödedi.

Süper Lig'in dört büyük kulübü, son yıllarda kadroda istikrarı sağlayamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un özellikle stoper mevkisine son yıllarda çok fazla transfer yapması dikkat çekti. Söz konusu kulüpler, son 4 sezonda tam 40 stoper oyuncusu transfer ederek bu bölgede büyük değişimlere gitti. Bu transferler için toplamda 48 milyon 162 bin avro bonservis bedeli ödendi.

En fazla transfer Trabzonspor'dan

Bu sene şampiyonluk yolunda oldukça iddialı olan Trabzonspor, stoper mevkisinde belirsizlik yaşayan takımların başında geldi. Bu sezon 6 stoper oyuncusunu kadrosuna katan bordo-mavililer, son 4 sezonda 12 stoper transferi yaparak bu alanda zirvede yer aldı. Fırtına, 12 transfer için 2 milyon 262 bin avro bonservis ücreti ödedi. 10 transfer yapan Beşiktaş 9 milyon 350 bin avro harcarken, 9 transferi bulunan Fenerbahçe ise 8 milyon 750 bin avro bonservis ücreti ödedi.

En çok bonservis ücretini Galatasaray ödedi

Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray da stoper konusunda tam anlamıyla bir istikrar yakalayamadı. Bu sezon Ozornwafor'u renklerine bağlayıp ardından Almeria kulübüne kiralayan ve geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Luyindama'nın bonservisini alan sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda 9 stoper transferi gerçekleştirdi. Galatasaray, söz konusu 9 transfer için toplam 27 milyon 800 bin avro bonservis ücreti ödedi.

Trabzonspor'un son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:

2019-2020 sezonu

Manuel de Costa
Ivanildo Fernandes (Kiralık)
Gaston Campi
Edgar Le
Atakan Gündüz
Manoel (Kiralık)

2018-2019 sezonu

Majid Hosseini
Zargo Toure

2017-2018 sezonu

Tomas Hubocan (Kiralık)

2016-2017 sezonu

Serge Akakpo
Jan Durica
Carl Medjani

Galatasaray'ın son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:

2019-2020 sezonu

Ozornwafor
Luyindama

2018-2019 sezonu

Marcao
Luyindama (Kiralık)
Semih Kaya

2017-2018 sezonu

Maicon
Denayer

2016-2017 sezonu

Serdar Aziz
Ahmet Çalık

Fenerbahçe'nin son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:

2019-2020 sezonu

Adil Rami
Simon Falette (Kiralık)
Zanka

2018-2019 sezonu

Serdar Aziz
Diego Reyes
Sadık Çiftpınar

2017-2018 sezonu

Luis Neto (Kiralık)

2016-2017 sezonu

Roman Neustadter
Martin Skrtel

Beşiktaş'ın son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:

2019-2020 sezonu

Victor Ruiz

2018-2019 sezonu

Enzo Roco
Isımat Mirin

2017-2018 sezonu

Pepe
Domagoj Vida
Atınç Nukan (Kiralık)

2016-2017 sezonu

Matej Mitrovic
Marcelo Guedes
Atınç Nukan (Kiralık)
Ersan Gülüm (Kiralık)

(NTV Spor)

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