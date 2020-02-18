4 büyüklere stoper dayanmıyor

Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon son 4 sezonda toplamda 40 stoper transfer etti. 4 büyük kulüp, bu transferler için 48 milyon 162 bin euro bonservis ücreti ödedi.

AKŞAM

SÜPER Lig’in dört büyük kulübü, son yıllarda stoper transferinde istikrar sağlayamadı... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kadrolarına 4 sezonda toplamda 40 stoper transfer etti. Büyükler bu transferler için 48 milyon 162 bin euro bonservis bedeli ödedi. Bu yıl şampiyonluk için iddialı olan Bordo-Mavililer, 4 takım içerisinde en çok stoper transferi yapan ekip... Karadeniz ekibi 6’sı bu sezon olmak üzere toplamda 12 stoper oyuncusu aldı. Fırtına, 12 transfer için 2 milyon 262 bin bonservis ödedi.

EN ÇOK PARA GS’DEN

İki sezondur ipi göğüsleyen G.Saray ise stoper transferine en çok para harcayan kulüp oldu... Bu süre içinde 9 stoper alan Cim Bom, 27 milyon 800 bin euro bonservis verdi. Stopere Beşiktaş, 9 milyon 350 bin euro, F.Bahçe ise 8 milyon 750 bin euro ödedi.

TRABZONSPOR:

2019-2020 sezonu

Manuel de Costa, Ivanildo Fernandes (K), Gaston Campi, Edgar Le, Atakan Gündüz, Manoel (K)

2018-2019 sezonu

Majid Hosseini, Zargo Toure

2017-2018 sezonu

Tomas Hubocan (K.)

2016-2017 sezonu

Serge Akakpo, Jan Durica, Carl Medjani

BEŞİKTAŞ

2019-2020 sezonu

Victor Ruiz

2018-2019 sezonu

Enzo Roco, Isımat Mirin

2017-2018 sezonu

Pepe, Domagoj Vida, Atınç Nukan (K)

2016-2017 sezonu

Matej Mitrovic, Marcelo Guedes, Atınç Nukan (K), Ersan Gülüm (K)

GALATASARAY

2019-2020 sezonu

Ozornwafor, Luyindama

2018-2019 sezonu

Marcao, Luyindama (K), Semih Kaya

2017-2018 sezonu

Maicon, Denayer

2016-2017 sezonu

Serdar Aziz, Ahmet Çalık

FENERBAHÇE

2019-2020 sezonu

Adil Rami, Simon Falette (K), Zanka

2018-2019 sezonu

Serdar Aziz, Diego Reyes, Sadık Çiftpınar

2017-2018 sezonu

Luis Neto (K)

2016-2017 sezonu

Roman Neustadter, Martin Skrtel