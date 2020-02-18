4 büyüklere stoper dayanmıyor

AKŞAM
SÜPER Lig’in dört büyük kulübü, son yıllarda stoper transferinde istikrar sağlayamadı... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kadrolarına 4 sezonda toplamda 40 stoper transfer etti. Büyükler bu transferler için 48 milyon 162 bin euro bonservis bedeli ödedi. Bu yıl şampiyonluk için iddialı olan Bordo-Mavililer, 4 takım içerisinde en çok stoper transferi yapan ekip... Karadeniz ekibi 6’sı bu sezon olmak üzere toplamda 12 stoper oyuncusu aldı. Fırtına, 12 transfer için 2 milyon 262 bin bonservis ödedi.
EN ÇOK PARA GS’DEN
İki sezondur ipi göğüsleyen G.Saray ise stoper transferine en çok para harcayan kulüp oldu... Bu süre içinde 9 stoper alan Cim Bom, 27 milyon 800 bin euro bonservis verdi. Stopere Beşiktaş, 9 milyon 350 bin euro, F.Bahçe ise 8 milyon 750 bin euro ödedi.
TRABZONSPOR:
2019-2020 sezonu
Manuel de Costa, Ivanildo Fernandes (K), Gaston Campi, Edgar Le, Atakan Gündüz, Manoel (K)
2018-2019 sezonu
Majid Hosseini, Zargo Toure
2017-2018 sezonu
Tomas Hubocan (K.)
2016-2017 sezonu
Serge Akakpo, Jan Durica, Carl Medjani
BEŞİKTAŞ
2019-2020 sezonu
Victor Ruiz
2018-2019 sezonu
Enzo Roco, Isımat Mirin
2017-2018 sezonu
Pepe, Domagoj Vida, Atınç Nukan (K)
2016-2017 sezonu
Matej Mitrovic, Marcelo Guedes, Atınç Nukan (K), Ersan Gülüm (K)
GALATASARAY
2019-2020 sezonu
Ozornwafor, Luyindama
2018-2019 sezonu
Marcao, Luyindama (K), Semih Kaya
2017-2018 sezonu
Maicon, Denayer
2016-2017 sezonu
Serdar Aziz, Ahmet Çalık
FENERBAHÇE
2019-2020 sezonu
Adil Rami, Simon Falette (K), Zanka
2018-2019 sezonu
Serdar Aziz, Diego Reyes, Sadık Çiftpınar
2017-2018 sezonu
Luis Neto (K)
2016-2017 sezonu
Roman Neustadter, Martin Skrtel
TRABZONSPOR, Hüseyin Çimşir yönetiminde ligin zirvesine kuruldu.
24 yaşındaki Norveçli 21 maçta 22 gole katkı yapıp, 1.04’lük ortalamayı tutturdu. Onu satan İngiliz C.Palace ise 26 lig maçında sadece 23 gol atıp, 0.88 gol ortalamasında kaldı. Sörloth’un bu performansı Fırtına’yı iyice havaya soktu.
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OZAN Tufan’ın talipleri her geçen gün artıyor...
F.BAHÇE’NİN Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon son 4 sezonda toplamda 40 stoper transfer etti. 4 büyük kulüp, bu transferler için 48 milyon 162 bin euro bonservis ücreti ödedi.
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