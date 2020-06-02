4 Büyükler bek arayışında!

Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.

90’lı yıllara dek futbolda en önemsiz mevki olarak görülen; oynayacak futbolcu olmadığında, sahanın başka yerlerinden herhangi bir ismi oynatmanın yeterli görüldüğü ‘bek’ mevkileri, modern futbolda değerlendi. İyi sağ ve sol beki olmayan takımlar, başarı kazanamıyor. 2000’lerin oyun tarzında ‘bek’lerden, sadece savunma yapmaları değil, hücuma çıkıp, orta, şut, pas vs. atmaları bekleniyor. Bunları yapan oyunculara sahip takımlar bir adım öne geçiyor. ‘Kovid-19 yılı’ olarak kayıtlara geçecek 2020, transferde ilke sahne olacak. 4 büyüklerin 4’ü de ‘bek’lere oyuncu bulmak zorunda...

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlı takımın 2016’da bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, iki futbolcudan memnun olduğunu belirtmekle birlikte, kalıp kalmamaları yönündeki kararını sezon bitiminde verecek. ‘Genç bir kadro’ kurmayı planlayan yönetim ise, Gökhan’ın 35, Caner’in 31 yaşına gelmiş olmaları ve yüksek maliyetleri nedeniyle sözleşme yenilemeye soğuk.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, bek oyuncularının ne kadar değerli olduğu gerçeğini bu sezon ‘acı biçimde’ deneyimledi. Kadrosundaki tek sol beki Hasan Ali’nin uzun süren sakatlığında, orijinal mevkisi sağ bek olan Dirar’ı oynatmak zorunda kalan sarı lacivertliler, çok büyük sorunlar yaşadı ve şampiyonluk yarışından koptu. Transferde önceliği sol beke veren sarı lacivertlilerde, sözleşmesi sezon sonu bitecek sağ bek Isla’nın da yerine mecburen transfer yapılacak.

GALATASARAY

33 yaşına gelen Nagatomo’dan eski verimi alamayan G.Saray, ara transferde Saracchi’yi kiralayarak, sol bekteki sorununu çözdü. Şimdi sırada sağ bek var zira 3 yıldır bu mevkide forma giyen Mariano sezon sonunda gidiyor. Onun yedeği olarak alınan Şener Özbayraklı ise sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremedi. Sağ beke kesin transfer yapacak olan sarı kırmızılıların, Saracchi’nin yedeği olacak bir sol bek de almaları bekleniyor.

TRABZONSPOR

İki bek oyuncusunun da sözleşmesi biten Trabzonspor’da yönetim, ileride bir kriz yaşamamak adına hem Pereira hem Novak’la erkenden masaya oturdu. Sağ bek Pereira ile mukavele yenilenirken, Fenerbahçe’nin teklif yaptığı iddia edilen Novak’la henüz anlaşma sağlanamadı. Türkiye’nin en çok gol atan defans oyuncusu olan Novak kadroda tutulamadığı takdirde, sol beke yeni bir oyuncu alınması gerekiyor.

(Hürriyet)