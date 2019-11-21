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  3. 4 büyükler arasında orta saha futbolcularından en fazla skor katkısı alan takım Fenerbahçe

4 büyükler arasında orta saha futbolcularından en fazla skor katkısı alan takım Fenerbahçe

4 büyükler arasında orta saha futbolcularından en fazla skor katkısı alan takım Fenerbahçe

4 büyükler içerisinde skor anlamında orta saha oyuncularından en fazla katkı alan teknik direktör Ersun Yanal oldu.

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer sezonunda kadrolarını güçlendiren ve özellikle orta saha bölgesine yatırım yapan 4 büyüklerden şimdilik sadece Fenerbahçe iyi bir geri dönüş almış durumda.

FENERBAHÇE'NİN ORTA SAHASI EZELİ RAKİPLERİNE GÖRE DAHA FAZLA GOL ATMIŞ

Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo ile uyumlu bir dörtlü yakalayan Ersun Yanal’ın 4 futbolcusundan da bir hayli memnun olduğu belirtilirken, tecrübeli isimlerin skora olan katkıları istatistiklere yansımış durumda. Kendi mevkilerinde oynayan diğer orta saha oyuncularına göre takıma daha fazla katkı yaptığı gözlemlenen Fenerbahçe’nin usta ayakları 11 hafta sonunda 5 gole ulaşırken, Galatasaray’da bu rakam sadece 2’de kaldı.

İşte 4 büyüklerin orta saha hattını oluşturan futbolcuların gol sayıları:

Fenerbahçe

Tolga Ciğerci: 2

Emre Belözoğlu: 1

Luiz Gustavo: 1

Ozan Tufan: 1

Toplam: 5

Galatasaray

N’Zonzi: 0

Seri: 1

Lemina: 0

Ömer Bayram: 1

Toplam: 2

Beşiktaş

Elneny: 0

Atiba: 1

Dorukhan Toköz: 0 (Sakatlık problemi yaşadı)

Ljajic: 1

Toplam: 2

Trabzonspor

Jose Sosa: 2

Abdülkadir Parmak: 0

Obi Mikel: 0

Toplam: 2


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