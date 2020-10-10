4 bilete 8 aday

G.Saray, sözleşmesi sona erecek olan Hakan için pusuda

2021'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan tarafından sözleşme uzatımı için teklif gelmemesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için Milan'ın ezeli rakibi Juventus'un girişimlerde bulunduğu iddia edildi.