4 bilete 8 aday

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Play-Off turunda 8 ülkenin milli takımı finale yükseldi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021’e ertelenen şampiyonaya katılacak son 4 takımı belirleyecek PlayOff karşılaşmaları başladı.
Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya adını finale yazdırdı. Sörloth ve Haaland gibi yıldızların forma giydiği Norveç, Sırbistan’a uzatmalardaki golüyle elendi. 12 Kasım’da oynanacak maçlardan galip ayrılan takımlar EURO 2020 bileti alacak.
EŞLEŞMELER
Macaristan-İzlanda
Gürcistan-Kuzey Makedonya
İskoçya-Sırbistan
Slovakya-Kuzey İrlanda
2021'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan tarafından sözleşme uzatımı için teklif gelmemesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için Milan'ın ezeli rakibi Juventus'un girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Almanya'daki son antrenmanını yaptı.
Galatasaray'ın, lige verilen arada Ümit Milli Takımı ile oynadığı maç golsüz sona erdi.
Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç, siyah-beyazlı kulübün 29 Ocak 2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak müvekkiline hiçbir ücret ödemediğini açıkladı.
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.
UEFA ve TFF'nin takip sürecinde bulunan siyah-beyazlıların, eylül ayı itibariyle eski borçların tamamından kurtulması gerekiyordu. Bunun için Başkan Ahmet Nur Çebi'de büyük fedakarlık geldi.