4 alternatifli yayın planı

Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.

AKŞAM ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ



YAYINCI kuruluş beIN Sports’un sözleşmesinin bitmesine 2 sene daha var. Haziran ayında yeniden başlayacak olan Süper Lig maçları için kulislerde maç yayın ihalesinin öne çekilebileceği konuşulmaya başlandı. Yeni ihalenin sezon sonu ya da 1 yıl sonra yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle Kulüpler Birliği de olası ihale konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Muhtemel yayıncı kuruluşlarla görüşmeler yapılması planlanıyor. İşte 4 alternatifli yayın projesi:

SARAN GROUP VEYA D-SMART

1-Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından Sadettin Saran’ın sahibi olduğu ‘Saran Group’ ile bir görüşme yapılacak.

2-TFF eski başkanı Yıldırım Demirören’in sahip olduğu ‘Demirören Medya D-Smart’ yetkilileri ile masaya oturulacak.

KABLOLU YAYIN ÜZERİNDEN...

3-Turkcell, Türk Telekom ve TRT’nin ortaklaşa yapabileceği bir yayın projesinin hayata geçmesi için gereken hamleler yapılacak.

4-Elektrik faturalarına taraftarların bütçesini zorlamayacak cüzi bir fiyat eklenerek kablolu yayın üzerinden maçların şifresiz yayınlaması konusunda çalışmalar yapılacak. Bu durumda yurt dışında maçların izlenmesi konusunda da ayrı bir çalışma ivedilikle hayata geçirilecek.

410 milyonluk imza atılmıştı

TFF, Süper Lig maç yayınları için 2019 yılının Ağustos ayında Kulüpler ve yayıncı kuruluşla anlaşmaya vardı. Buna göre kulüpler ve bein Sports, 410 milyon dolar karşılığında el sıkıştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlenmişti.

KORSAN YAYINDAN ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

YAYINCI kuruluşun, en çok şikayet ettiği konuların başında Türkiye’deki korsan yayın geliyor. beIN Sports yetkilileri korsan yayının sonlandırılması konusunda yasal çalışmaların yapılmasını istiyor. Son yapılan çalıştay toplantısında bu konu masaya yatırılmıştı. Yeni çıkacak spor yasasında korsan yayın yapanlara ve izleyenlere çok ağır cezalar verilecek.

ÜCRETSİZ PREMİER LİG

KOVİD-19 salgını nedeniyle maçların seyircisiz olması, Premier Lig’de yayın haklarıyla ilgili de bazı değişikliklere yol açabilir. Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, yayın haklarıyla ilgili yaptığı açıklamada ise bazı Premier Lig maçlarının ücretsiz olarak yayınlanabileceğini belirtti.