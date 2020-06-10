39 yaşındaki Pau Gasol, 1 yıl daha oynamak istiyor

İspanyol gazetecilere açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki Gasol, gelecek sezon düzenlenecek olimpiyatlara son kez katılabilmek için bu sezon basketbol oynaması gerektiğini ifade etti.
Los Angeles Lakers veya Barcelona forması giymenin harika olacağını belirten Gasol, geleceğiyle alakalı kararı eylül veya ekim ayında alacağını aktardı.
1 yılı aşkın süredir parkelerden uzak kalan Gasol ayağından yaşadığı sakatlığın hatırlatılması üzerine, "Şu anda iyi hissediyorum. İyileşmek için daha çok zamanım oldu. Koşmaya ve zıplamaya başladığımda ayağımın profesyonel basketbol oynamak için tekrar sağlam olup olmadığını göreceğim." ifadelerini kullandı.
Profesyonel kariyerine Barcelona formasıyla başlayan Gasol, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs ve Milwaukee Bucks takımlarında oynadı.
İspanyol basketbolcu, iki kez şampiyonluk yaşadığı NBA'de 6 defa all-star seçilirken, milli takım ile 3 kez olimpiyat madalyası (2 gümüş,1 bronz) aldı.
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