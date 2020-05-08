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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 16:59
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 16:59

38 yaşındaki Djibril Cisse, Ligue 1'de 4 gol hedefi için bedava oynamaya hazır

38 yaşındaki Djibril Cisse, Ligue 1'de 4 gol hedefi için bedava oynamaya hazır

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Fransız forvet Djibril Cisse, Fransa Birinci Futbol Ligi'ndeki (Ligue 1) gol sayısını 100'e çıkarmak için bir takımda para almadan oynayabileceğini söyledi.

Fransa basınına açıklamada bulunan 38 yaşındaki Cisse, forvetlerin gol sayıları konusunda hassas olduğunu belirterek "Forvetleri bilirsiniz, gol atmayı ve 25, 50, 75 gibi gol barajlarına ulaşmayı seviyoruz. Ligue 1'de 96 golde kaldığım için 100 gole ulaşmak beni cezbediyor. Kalan 4 gol, benim için tam anlamıyla takıntı haline geldi." ifadelerini kullandı.

Ligue 1'e dönmeye hazır olduğunu kaydeden Cisse, "Para almadan oynamaya hazırım. Bir kulüp isterse 2-3 ay oynayabilirim. Bu durum kulüp için bir risk taşımıyor. Şu anda herhangi bir kulüple ciddi görüşmem olmadı ama teklif geleceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinde Auxerre, Olympique Marsilya, Bastia, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Lazio gibi takımlarda forma giyen Cisse, 2015'te futbolu bırakmıştı. İsviçre ekibi Yverdon ile 2017'de futbola dönen tecrübeli forvet, geçen sezon ise İtalya'nın Vicenza takımında görev yapmıştı.

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