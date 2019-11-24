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38 sezonun en kötüsü

38 sezonun en kötüsü

Geride kalan 12 haftada, 13 gol atabilen Galatasaray son 38 sezonun en kötü skor performansını gösterdi. Önemli maçlarda gol bile atamadı.

AKŞAM

G.SARAY’DAN son 38 sezonun en kötü gol performansı. Süper Lig’in geride kalan bölümünde 13 kez ağları havalandıran Sarı-Kırmızılı takım, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı. Galatasaray, son 9 sezonun en az puanlı lig başlangıcını yaptı. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 7 önemli maçta galibiyet elde edemeyen Sarı-Kırmızılı takım, gol atmayı da başaramadı. Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’e ise 1-0’lık skorlarla yenildi. Şampiyonlar Ligi’nde de gol atamadı. Falcao ve Andone sakatlanırken Galatasaray tıpkı geçen sezonun ilk yarısı gibi kısır karşılaşmalara imza atıyor. Kritik puan kayıpları da bunu izliyor.


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