37'lik Usain Bolt Atiba!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Atiba Hutchinson, takımının Başakşehir’i 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol atıp 1 asist yaparak galibiyetin mimarı oldu. Başarılı orta saha oyuncusunun, Larin’in attığı gol öncesi yaptığı depar ve verdiği asist haftaya damgasını vurdu. 37 yaşındaki oyuncu 102 metreyi 14.48 saniyede tamamlayarak asistini yaptı. Atiba, bu performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Ünlü atlet Usain Bolt 100 metreyi 9.58 saniyede koşmuş ve dünya rekoru kırmıştı.
BÜTÜN İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ
Kanadalı yıldız, Başakşehir maçında skora direkt etki etmesinin yanında oyun içi istatistikleriyle de öne çıktı. Bu sezon 4 gole (2 gol, 2 asist) direkt katkı yapan Atiba, önceki gün girdiği 5 ikili mücadeleyi de kazanırken, %92 pas isabeti yakaladı ve 5 kez de rakip ceza sahasında topla buluştu. Atiba’nın futbol kariyerini sezon sonunda tamamlaması bekleniyor. 37 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni sezonda teknik kadroda yer alacak.
MALİYETİ 7 MİLYON 750 BİN EURO!..
Atiba, 2013 yılında PSV’den Beşiktaş’a bedelsiz olarak transfer oldu. Kanadalı yıldız, ilk dört sezonunda yıllık 1 milyon euro garanti ücretle oynadı. Atiba’nın ücreti 5. yılda 1.5 milyon euro çıktı. 37 yaşındaki oyuncu 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında ise yıllık 875 bin euro kazandı. Atiba bu sezon ise 500 bine oynuyor. Tecrübeli oyuncunun 8 yıllık garanti ücretinin toplamı ise sadece 7 milyon 750 bin euro.
İŞTE ATIBA’NIN PERFORMANSI
Gol: 1
Asist: 1
Pas %: 92
İkili mücadele: 5/5
Rakip ceza sahası içinde topla buluşma: 5
Pas arası: 4
KARA KARTAL'IN HARİKA ÜÇLÜSÜ
Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü Larin (6), Aboubakar (2) ve Atiba (2) çekiyor. Kartal’ın ürettiği 15 golün 10’una bu üçlü imza attı. Kartal’ın diğer gollerini ise Güven, Boyd, Lens, Mensah ve Gökhan Töre kaydetti.
DERBİYE KİLİTLENDİ
Öte yandan, Başakşehir galibiyeti sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Hafta içinde yapılacak koronavirüs testi sonuçlarına göre derbi planı belirlenecek.
BABASININ TAKIMINA KARŞI
Ersin'in yerine Başakşehir maçında forma giyen kaleci Utku Yuvakuran, kritik kurtarışlara imza attı. Utku, Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden babası Semih Yuvakuran’ın takımına karşı gelecek hafta Kadıköy’e çıkacak.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk 5 dış saha maçında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı ve son 15 yılın en iyi deplasman başlangıcına imza attı.
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı, Başakşehir maçına damga vurdu. Atiba, 1 gol, 1 asistlik performansını inanılmaz bir deparla süsledi. Larin'in attığı gol öncesi 37 yaşındaki yıldız, 102 metreyi 14.48 saniye ile koşarak asistini yaptı. Kanadalı, bu performansıyla dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'u anımsattı.
Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferini bitirmek üzere.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.