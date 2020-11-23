  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

37'lik Usain Bolt Atiba!

37'lik Usain Bolt Atiba!

Paylaş

AKŞAM

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı, Başakşehir maçına damga vurdu. Atiba, 1 gol, 1 asistlik performansını inanılmaz bir deparla süsledi. Larin'in attığı gol öncesi 37 yaşındaki yıldız, 102 metreyi 14.48 saniye ile koşarak asistini yaptı. Kanadalı, bu performansıyla dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'u anımsattı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Atiba Hutchinson, takımının Başakşehir’i 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol atıp 1 asist yaparak galibiyetin mimarı oldu. Başarılı orta saha oyuncusunun, Larin’in attığı gol öncesi yaptığı depar ve verdiği asist haftaya damgasını vurdu. 37 yaşındaki oyuncu 102 metreyi 14.48 saniyede tamamlayarak asistini yaptı. Atiba, bu performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Ünlü atlet Usain Bolt 100 metreyi 9.58 saniyede koşmuş ve dünya rekoru kırmıştı. 

BÜTÜN İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

Kanadalı yıldız, Başakşehir maçında skora direkt etki etmesinin yanında oyun içi istatistikleriyle de öne çıktı. Bu sezon 4 gole (2 gol, 2 asist) direkt katkı yapan Atiba, önceki gün girdiği 5 ikili mücadeleyi de kazanırken, %92 pas isabeti yakaladı ve 5 kez de rakip ceza sahasında topla buluştu. Atiba’nın futbol kariyerini sezon sonunda tamamlaması bekleniyor. 37 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni sezonda teknik kadroda yer alacak. 

MALİYETİ 7 MİLYON 750 BİN EURO!.. 

Atiba, 2013 yılında PSV’den Beşiktaş’a bedelsiz olarak transfer oldu. Kanadalı yıldız, ilk dört sezonunda yıllık 1 milyon euro garanti ücretle oynadı. Atiba’nın ücreti 5. yılda 1.5 milyon euro çıktı. 37 yaşındaki oyuncu 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında ise yıllık 875 bin euro kazandı. Atiba bu sezon ise 500 bine oynuyor. Tecrübeli oyuncunun 8 yıllık garanti ücretinin toplamı ise sadece 7 milyon 750 bin euro.

İŞTE ATIBA’NIN PERFORMANSI

Gol: 1

Asist: 1

Pas %: 92

İkili mücadele: 5/5

Rakip ceza sahası içinde topla buluşma: 5

Pas arası: 4

KARA KARTAL'IN HARİKA ÜÇLÜSÜ

Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü Larin (6), Aboubakar (2) ve Atiba (2) çekiyor. Kartal’ın ürettiği 15 golün 10’una bu üçlü imza attı. Kartal’ın diğer gollerini ise Güven, Boyd, Lens, Mensah ve Gökhan Töre kaydetti.

DERBİYE KİLİTLENDİ

Öte yandan, Başakşehir galibiyeti sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Hafta içinde yapılacak koronavirüs testi sonuçlarına göre derbi planı belirlenecek.

BABASININ TAKIMINA KARŞI

Ersin'in yerine Başakşehir maçında forma giyen kaleci Utku Yuvakuran, kritik kurtarışlara imza attı. Utku, Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden babası Semih Yuvakuran’ın takımına karşı gelecek hafta Kadıköy’e çıkacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a geliyor
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a geliyor

Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı
Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı

Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı

Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi motivasyonu
Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi motivasyonu

Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi motivasyonu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Parola 3 puan
Parola 3 puan

Parola 3 puan

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.

Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi
Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi

Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu

Son 15 yılın en iyisi!
Son 15 yılın en iyisi!

Son 15 yılın en iyisi!

Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk 5 dış saha maçında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı ve son 15 yılın en iyi deplasman başlangıcına imza attı.

37'lik Usain Bolt Atiba!
37'lik Usain Bolt Atiba!

37'lik Usain Bolt Atiba!

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı, Başakşehir maçına damga vurdu. Atiba, 1 gol, 1 asistlik performansını inanılmaz bir deparla süsledi. Larin'in attığı gol öncesi 37 yaşındaki yıldız, 102 metreyi 14.48 saniye ile koşarak asistini yaptı. Kanadalı, bu performansıyla dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'u anımsattı.

Halil Dervişoğlu'nda Trabzonspor sona yaklaştı
Halil Dervişoğlu'nda Trabzonspor sona yaklaştı

Halil Dervişoğlu'nda Trabzonspor sona yaklaştı

Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferini bitirmek üzere.

Türk yıldızlar Lille'i uçurmaya devam ediyor
Türk yıldızlar Lille'i uçurmaya devam ediyor

Türk yıldızlar Lille'i uçurmaya devam ediyor

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.