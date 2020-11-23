37'lik Usain Bolt Atiba!

AKŞAM

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı, Başakşehir maçına damga vurdu. Atiba, 1 gol, 1 asistlik performansını inanılmaz bir deparla süsledi. Larin'in attığı gol öncesi 37 yaşındaki yıldız, 102 metreyi 14.48 saniye ile koşarak asistini yaptı. Kanadalı, bu performansıyla dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'u anımsattı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Atiba Hutchinson, takımının Başakşehir’i 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol atıp 1 asist yaparak galibiyetin mimarı oldu. Başarılı orta saha oyuncusunun, Larin’in attığı gol öncesi yaptığı depar ve verdiği asist haftaya damgasını vurdu. 37 yaşındaki oyuncu 102 metreyi 14.48 saniyede tamamlayarak asistini yaptı. Atiba, bu performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Ünlü atlet Usain Bolt 100 metreyi 9.58 saniyede koşmuş ve dünya rekoru kırmıştı.



BÜTÜN İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

Kanadalı yıldız, Başakşehir maçında skora direkt etki etmesinin yanında oyun içi istatistikleriyle de öne çıktı. Bu sezon 4 gole (2 gol, 2 asist) direkt katkı yapan Atiba, önceki gün girdiği 5 ikili mücadeleyi de kazanırken, %92 pas isabeti yakaladı ve 5 kez de rakip ceza sahasında topla buluştu. Atiba’nın futbol kariyerini sezon sonunda tamamlaması bekleniyor. 37 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni sezonda teknik kadroda yer alacak.



MALİYETİ 7 MİLYON 750 BİN EURO!..

Atiba, 2013 yılında PSV’den Beşiktaş’a bedelsiz olarak transfer oldu. Kanadalı yıldız, ilk dört sezonunda yıllık 1 milyon euro garanti ücretle oynadı. Atiba’nın ücreti 5. yılda 1.5 milyon euro çıktı. 37 yaşındaki oyuncu 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında ise yıllık 875 bin euro kazandı. Atiba bu sezon ise 500 bine oynuyor. Tecrübeli oyuncunun 8 yıllık garanti ücretinin toplamı ise sadece 7 milyon 750 bin euro.

İŞTE ATIBA’NIN PERFORMANSI

Gol: 1

Asist: 1

Pas %: 92

İkili mücadele: 5/5

Rakip ceza sahası içinde topla buluşma: 5

Pas arası: 4



KARA KARTAL'IN HARİKA ÜÇLÜSÜ

Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü Larin (6), Aboubakar (2) ve Atiba (2) çekiyor. Kartal’ın ürettiği 15 golün 10’una bu üçlü imza attı. Kartal’ın diğer gollerini ise Güven, Boyd, Lens, Mensah ve Gökhan Töre kaydetti.



DERBİYE KİLİTLENDİ

Öte yandan, Başakşehir galibiyeti sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Hafta içinde yapılacak koronavirüs testi sonuçlarına göre derbi planı belirlenecek.



BABASININ TAKIMINA KARŞI

Ersin'in yerine Başakşehir maçında forma giyen kaleci Utku Yuvakuran, kritik kurtarışlara imza attı. Utku, Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden babası Semih Yuvakuran’ın takımına karşı gelecek hafta Kadıköy’e çıkacak.

