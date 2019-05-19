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  3. 36 maçta 12 gol 13 asist yapan yıldız futbolcuyu bedavaya transfer ediyor

36 maçta 12 gol 13 asist yapan yıldız futbolcuyu bedavaya transfer ediyor

36 maçta 12 gol 13 asist yapan yıldız futbolcuyu bedavaya transfer ediyor

Teknik direktör Yanal’ın çok istediği golcü, W.Bremen ile anlaşıp serbest kaldı. Kruse’ye yıllık 2 milyon euro ödeneceği ileri sürüldü.

ÖNÜMÜZDEKİ sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe’nin, Alman golcü Max Kruse ile anlaştığı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki santrafor kulübüyle anlaşıp serbest kaldı. Werder de kaptanının ayrıldığını resmen doğruladı. Alman basını, Bundesliga’da Werder Bremen formasını 36 maçta giyip 12 gol atan, 14 de asist yapan Kruse’nin Fenerbahçe’ye bedelsiz gideceğini, yıllık 2 milyon Euro maaş alacağını öne sürdü. Max Kruse’yi teknik direktör Ersun Yanal’ın kanatlarda ve forvet arkasında da oynadığı için tercih ettiği belirtildi. Bu arada Kanarya, Marsilya’nın Kamerunlu golcüsü Clinton N’Jie için de girişimde bulundu.

(Star)

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