350 milyon TL'lik yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Kastamonu’da düzenlenen törenle Pınarbaşı, Azdavay, Şenpazar, Doğanyurt ve Küre’ye spor salonu, Hanönü, Abana ve Pınarbaşı’na sentetik saha, İnebolu ve Tosya’ya havuz, 5 tane sentetik halı saha için protokol imzalandı.
Kasapoğlu, “Kastamonu’ya bakanlık olarak sadece 350 milyon TL’ye yakın yatırımı gerçekleştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.
TAZİYE MESAJI
Öte yandan Bakan Kasapoğlu, İzmir’in Menemen ilçesinde antrenman yaparken kamyon çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan için taziye mesajı yayımladı.
Aslan’ın ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Bakan Kasapoğlu, sürücülere de uyarıda bulundu: “Yollar sadece sizin değil. Bu acı kayıplar artık son bulsun.”
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