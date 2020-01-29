3.5 dakikada bitti

AKŞAM
SÜPER Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın satışa sunulan 3 bin 200 bileti, 3.5 dakikada tükendi. Bordo-Mavili kulüp tarafından İnternet ve gişeler üzerinden 125 lira ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla satışı sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor’da 33 bin kombine kartlı taraftar olduğu, güvenlik nedeniyle de ancak 3 bin 200 kadar biletin satışının gerçekleştirildiği belirtildi.
F.BAHÇELİLER’İN YERİ SATIŞTA
Bu arada güvenlik sebebiyle Trabzonspor karşılaşmasına Fenerbahçeli taraftarların alınmayacağı açıklanırken Trabzonspor, misafi r tribündeki yerleri de satışa çıkardı. Böylece kritik mücadelede taraftar desteği bakımından seviye daha da artacak. İki kulüp arasında “Malatya-Trabzonspor” maçının ertelenmesi sonrasında gerginlik yaşanırken cumartesi günkü ortam da merak ediliyor. Önceki yıllarda bu derbide çıkan olaylar sebebiyle Fenerbahçe, hükmen galibiyetler almıştı.
YENİDEN YASAK GELDİ
TRABZON İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını yaptı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması yönündeki karar bu maçta da uygulanacak.
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