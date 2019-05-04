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  3. 31 maçta 15 gol, 6 asist! Mirko Maric F.Bahçe'ye geliyor

31 maçta 15 gol, 6 asist! Mirko Maric F.Bahçe'ye geliyor

31 maçta 15 gol, 6 asist! Mirko Maric F.Bahçe'ye geliyor

Bu sezon adeta kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamasına Ersun Yanal önderliğinde başlandı. Tecrübeli teknik adam, transferde ilk hedefini Hırvatistan'da buldu.

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Türkiye ve yurt dışından birçok oyuncuyu izlediklerini açıklayan Ersun Yanal'ın listesindeki isimlerden birisinin Mirko Maric olduğu ortaya çıktı. Yanal'ın yardımcıları bir süredir oyuncuyu yakından izliyor.

24 yaşındaki oyuncu, NK Osijek formasıyla Hırvat Ligi'nde bu sezon 31 maçta 15 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Sol ayaklı oyuncu, forvetin yanı sıra forvet arkasında da oynayabiliyor. Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi olan 1.88 boyundaki Maric için son karar sezon sonunda verilecek.

Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva ve Videoton formaları giyen yetenekli forvet, 2 kez Hırvatistan Milli Takımı'nda yer aldı.

(Fotospor)

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