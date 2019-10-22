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30 milyon euroluk maç

30 milyon euroluk maç

EL MUNDO gazetesinin haberine göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Galatasaray maçından mutlak galibiyet bekliyor.

AKŞAM

Öyle ki Galatasaray karşısında alınacak bir kötü sonucun ardından parasına bakmadan Zidane’ı göndermeyi bile düşünüyor. Gazetede yer alan habere göre ‘’Real Madrid, İstanbul’dan galibiyet çıkartamaz ise başkan Perez, 30 milyon euro tazminatı gözden çıkartacak ve Zidane’nın görevine son verecek’’ sözleri kullanıldı. Zidane’ın olası ayrılığı halinde ise şimdiden 2 aday belirlendi... Adaylardan birisi Jose Mourinho, diğeri de Max Allegri olarak ön plana çıkıyor. Bu konuda görüşmeler sürüyor.

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