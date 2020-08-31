30 Ağustos coşkusu

AKŞAM

Spor camiasının içinde yer alan tüm federasyonlar ve kulüpler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü nedeniyle kutlama mesajları paylaştı.

Zafer Bayramı’nın gururuna spor camiası da katıldı. İşte bazı mesajlar:

Spor Bakanı Kasapoğlu: “Türk Milleti’nin şanlı istiklâl mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman Mehmetçiklerimizi minnetle, hürmetle, rahmetle yâd ediyorum.”

TFF: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimizden aldıkları güçle kazandıkları unutulmaz zaferin 98’inci yılının haklı onur ve gururunu yaşıyoruz.”

Beşiktaş Başkanı Çebi: “30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Galatasaray: “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”

Fenerbahçe: “Büyük Taarruz’un, 98.yıl dönümünü en içten coşkumuzla kutluyoruz.”

Trabzonspor, “30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!.”

Mesut Özil: “Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

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