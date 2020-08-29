Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize edeceği etkinliğe, down, otizm, mental, görme, serabral palsi ve işitme engelli atletler katılacak.
"Engelsiz zafer koşusu" yarın 19 Mayıs Spor Kompleksi Nailim Oran Atletizm Sahası'nda saat 11.00-13.30 arasında yapılacak, etkinlik madalya töreni ile sona erecek.
FIFA'nın 'Kulüpler milli oyuncularını göndermek zorunda değil' kararı TFF'nin çabalarıyla aşıldı. Özdemir, “FIFA'nın kararından sonra zorluk oldu ama onları aştık, her şey planlandığı gibi yürüyor” dedi. Güneş ise, “Bütün oyuncular için izinler alındı. Sadece Hollanda ile görüşmeler sürüyor” bilgisini verdi.
Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
İsmi Fenerbahçe'yle anılan İsrailli gol makinesi Eran Zahavi, Guangzhou ile yollarını ayırdı.
Yeni sezona ekstra özel çalışmalar ve bireysel performans antrenörü ile giren yıldız oyuncu ilk hazırlık maçının kazanılmasını sağladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kendisinin hak ettiğini savundu.
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu öncesinde transfere hızlı bir başlangıç yaptı.