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aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:26
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:26

3 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönen Kenny Tete, Fenerbahçe'nin gündeminde

3 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönen Kenny Tete, Fenerbahçe'nin gündeminde

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Lyon'un sağ beki Kenny Tete'yi gündemine aldı. 24 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu 3 yıl önce Igor Tudor Galatasaray'a istemiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.

Ayrılığına kesin gözüyle bakılan Isla, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kariyerimin son dönemine girdim. Kendim ve ailem için en sağlıklı hamleyi yapmak istiyorum. Henüz kararımı vermedim ama bizim için Güney Amerika iyi bir seçenek olabilir" diyerek ayrılık sinyalini vermişti.

Hal böyle olunca Mauricio Isla defterini kapatan Fenerbahçe, sağ bek arayışlarına hız verdi.

Beşiktaş'tan eski oyuncusu Gökhan Gönül ile de anılan sarı-lacivertlilerin Fransız ekibi Lyon ile bir senelik daha sözleşmesi bulunan Kenny Tete için nabız yoklayacağı konuşuluyor.

24 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesinin gelecek sezonun Haziran ayında bitecek olması nedeniyle uygun bir transfer bedeli işi bitirmeye çalışan Kanarya, futbolcunun menajeri ile de temaslara geçecek.

18 MAÇTA 1 ASİST

Kenny Tete bu sezon forma giydiği 18 lig mücadelesinde görev alırken 1 maçta asist yaptı.

3 YIL ÖNCE IGOR TUDOR GALATASARAY’A İSTEMİŞTİ

Bu oyuncunun ismi Süper Lig için ilk kez anılmıyor. Kenny Tete daha önce Galatasaray'ı Igor Tudor'un çalıştırdığı dönemde sarı-kırmızılılar için yazılmıştı.

Kenny Tete ile Galatasaray Kulübü yöneticileri büyük ölçüde anlaşmış ancak yaşanan pürüzler nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.

SANGARE ISRARI

Kanarya'nın Tete transferinin olmama ihtimaline karşılık Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki başarılı futbolcu Nazım Sangare konusundaki ısrarı da devam ediyor.

A Milli Takım kadrosuna da çağrılan 25 yaşındaki başarılı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

(Fotomaç)

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