3 yardımcı hakem koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üç klasman yardımcı hakemimizin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır." denildi.
Hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen, talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçta hakem inisiyatifinin ağırlıklı olarak Fenerbahçe lehine olduğunu ileri sürdü.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçtiği maçın kahramanı Altay Bayındır maçın ardından konuştu.
Fenerbahçeli Jose Sosa, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin flaş golcüsü Mbwana Ally Samatta, 2 gol attığı ve 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 klasman yardımcı hakemde Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.