3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun deklarasyonu yayımlandı

ANTALYA’DA Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi. ‘Geleneksel Sporların İhyası’ temalı forumun kapanış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Dünyanın geleneksel sporlarını ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, yeniden ovalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz” diye konuştu. 55 ÜLKEDEN KATILIM Her toplumun kendine has bir kimliğe sahip olduğunu aktaran Erdoğan, “Çocukların bu sporları tekrar icra eder hale gelmeleri, sporları canlandırmak, kültür ve kimliğimizi korumak son derece önemli” dedi. 55 ülkeden 200’den fazla katılımcıya okunan deklarasyonda ise şu maddeler yer aldı;
¦ Hükümetler, geleneksel spor ve oyunların modern sporla nasıl bir arada bulunması gerektiğine ilişkin milli stratejiler geliştirmeli.
¦ Geleneksel spor ve oyunlar, geçmiş ve gelecek arasında süreklilik sağlamak için her ülkenin spor sistemine yakından entegre edilmeli.
¦ Terör gibi mevcut toplumun sosyal problemlerini önlemek için geleneksel sporlar kullanılmalı.
¦ Geleneksel sporlar, insanlar ve milletler arasındaki barışçıl ve gelişmeci değerleri, dayanışmayı ve işbirliğini geliştirebilir.
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