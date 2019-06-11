3 olsun güç olmasın! İzlanda-Türkiye muhtemel 11'ler
Euro 2020 elemelerinde ilk 3 maçını kazanan ve grupta lider olan Ay-Yıldızlılar bu akşam deplasmanda İzlanda’yı da mağlup ederse, finaller için yolu yarılayacak.
İzlanda’yı da mağlup ederse, finaller için yolu yarılayacak.
ŞENOL Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine başlayan Milli Takım, bu akşam gruptaki güçlü rakiplerimizden biri İzlanda’yla deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gruptaki ilk 3 maçından 9 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, rakip fi lelere 8 gol gönderirken, kalesinde hiç gol görmedi. İzlanda deplasmanından da 3 puanla dönersek Ay-Yıldızlılar, gruptaki rakiplerine nal toplatacak ve finallere katılma yolunda büyük avantaj sağlayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş’in bu önemli karşılaşmada da Fransa karşısındaki 11’le sahaya çıkması bekleniyor. İyi durumda olan Hakan Çalhanoğlu ve Emre Belözoğlu’nun kulübede görev beklemesi planlanıyor
Ay-Yıldız, Güneş’li
TÜRKİYE, tarihinde 571 maçta 217 galibiyet aldı, 221 kez yenildi. İkinci kez göreve gelen Şenol Güneş yönetiminde ise Ay-Yıldızlılar, 55 maçta 28 galibiyet aldı, 14 kez mağlup oldu.
MUHTEMEL 11’LER
İZLANDA: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Sigurdsson, Skulason, Guomundsson, Sigurjonsson, Gunnarsson, Sigurosson, Bjarnason, Kjartansson
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan Ayhan, Merih, Hasan Ali, Dorukhan, Mahmut, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz