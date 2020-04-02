3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın'

Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusu... Bu konuda Hollanda'dan bir son dakika açıklaması geldi. Hollanda'nın önde gelen üç kulübü Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ligde kalan maçların oynanmaması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.

Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbeti konusunda belirsizlik devam ederken, son olarak UEFA toplantısında kesin bir tarih çıkmamasına rağmen UEFA, sezonun tamamlanması yönünde çözümler arıyor.

Öte yandan Belçika'dan sonra Hollanda'da da liglerin tescil ve iptal konusunda talepler gelmeye başladı. Belçika'da lig yönetimi ligin tescil edilmesi yönünde karar alınırken, durum 15 Nisan'da netleşecek.

Hollanda'nın ise önde gelen kulüpleri ligde kalan maçları oynamama yönünde karar almaya başladı. Ajax, Koronavirüs sebebiyle liglerin ertelenmesinden dolayı kalan maçları oynamak istemediklerini belirtti. Ajax'tan sonra bu kararı alan diğer kulüpler PSV ve AZ Alkmaar oldu.

PSV yöneticisi Gerbrands, "Maçların geri kalanını oynamak için hiçbir haklı gerekçe görmüyoruz. Birincisi insan sağlığı. En önemli şey. Virüs ciddi şekilde yayılıyor. Bu nedenle futbol şu anda bir öncelik değil. Ayrıca UEFA'nın önerdiği gibi yaz aylarında oynamanın mümkün olmadığına inanıyoruz. Cevapsız birçok soru var." dedi.

FEYENOORD: "TOPLANTIYI BEKLEYELİM"

Feyenoord kulübü Ajax, PSV ve Alkmaar'ın aksine maçları oynamama kararının alınması için erken olduğunu, salı günü gerçekleşecek olan toplantıyı beklemeleri gerektiği yönünde açıklama yaptı. Ronald Koeman, "Bazı kulüpler şu anda sezonun bitmesini istiyor ama rekabetin sona ermemesi de önemli." derken, yönetici Overmars ise hafta arasındaki toplantıyı beklemenin en doğru karar olduğunu söyledi. (Futbol Arena)