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aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 21:14
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3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

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AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Ankara Demirspor ile Hes Kablo Kayserispor'un da Hekimoğlu Trabzon ile oynadıkları maçlarda "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
• Trabzonspor - Adana Demirspor
• Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
• Galatasaray – Darıca Gençlerbirliği
• Fenerbahçe – Karacabey Belediyespor

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3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
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