3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Ankara Demirspor ile Hes Kablo Kayserispor'un da Hekimoğlu Trabzon ile oynadıkları maçlarda "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.
Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında çıkan iddiaları yalanladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerinin de rakipleri belli oldu. Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
• Trabzonspor - Adana Demirspor
• Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
• Galatasaray – Darıca Gençlerbirliği
• Fenerbahçe – Karacabey Belediyespor
Göztepe Kulübü, 2 futbolcunun dahakorona virüse yakalandığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.