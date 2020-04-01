3 kulüp oyuncu ve çalışanlarına maaş veremeyeceğini açıkladı

SPOR GÜNDEMİ

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz tarih Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için sürpriz tarih UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin oynanma tarihleri ile ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

F.Bahçe'de koronavirüs vedası! Yıldızlar gidebilir F.Bahçe'de koronavirüs vedası! Yıldızlar gidebilir Fenerbahçe, koronavirüsü nedeniyle futbolda yaşanacak bir ekonomik krizin önüne geçmek için çalışmalara başladı. Yüksek kontratlı futbolcularla masaya oturacak olan yönetim, yıldız isimlere indirim talebini iletecek. Başta Vedat Muriqi, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson olmak üzere birçok isimden fedakarlık bekleniyor. Anlaşmaya yanaşmayan oyuncularla yollar ayrılacak.

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.

Terim 'alın' dedi, yönetim anında işi bitirdi Terim 'alın' dedi, yönetim anında işi bitirdi Gelecek sezon daha genç bir kadro kurmak isteyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Balıkesirspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 20 yaşındaki forvet Anıl Başaran'ın transferini istedi. Terim'in isteği sonrası harekete geçen yönetim, genç golcüyle görüşüp anlaşma sağladı.

Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.