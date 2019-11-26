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3 günde bir maç

3 günde bir maç

Sarı-Kırmızılılar, lig, kupa ve Devler Ligi’nde 25 günde tam 8 kritik karşılaşmaya çıkacak. Alınacak sonuçlar Galatasaray’ın sezon planını belirlemiş olacak.

AKŞAM

G.SARAY Avrupa, lig ve kupa da 25 günde 8 karşılaşmaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge maçını kazanması gereken Cim-Bom, hafta sonu da Trabzon’a konuk olacak. Aslan, 11 Aralık Çarşamba günü PSG’ye konuk olacak. Sarı-Kırmızılıları ligde de zor bir fikstür bekliyor. Ligin 13’üncü haftasında Trabzon deplasmanına çıkacak olan G.Saray, 14’üncü hafta Alanya’yı, 15’inci hafta da A.Gücü’nü ağırlayacak. Cim-Bom, 21 Aralık tarihinde oynanacak 16’ncı hafta maçında ise Göztepe’ye konuk olacak. G.Saray, Türkiye Kupası’nda da 2 maça çıkacak. 4 Aralık Çarşamba günü Tuzla’yı konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu maçın rövanşını 17 Aralık Salı günü oynayacak. 26.11. 2019 G.Saray-C.Brugge Şampiyonlar Ligi  1.12.2019 Trabzon-G.Saray Süper Lig 4.12.2019 Tuzla-G.Saray Ziraat Türkiye Kupası  7.12.2019 G.Saray-Alanya Süper Lig 11.12.2019 PSG-G.Saray Şampiyonlar Ligi 14.12.2019 G.Saray-A.Gücü Süper Lig 17.12.2019 G.Saray-Tuzla Ziraat Türkiye Kupası  21.12.2019 Göztepe-G.Saray Süper Lig



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