3 futbolcuya 114 yıl

AKŞAM

İSPANYA’DA 4. lig kulübü Arandina’nın eski üç oyuncusu, perşembe günü 15 yaşında bir kıza cinsel tacizde bulunmaktan dolayı yargılanmaya başladı. Eski Arandina oyuncuları Carlos Cuadrado, Víctor Rodriguez ve Raul Calvo toplam 118 yıl hapis istemiyle adaletin karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden futbolcular, iddianameye itirazda bulunuyor. 2017 yılında kiralık bir dairede küçük yaşta bir kıza saldırmakla suçlanan oyuncuların ayrıca 50’şer bin euro da tazminat cezası alması bekleniyor. Yargılanan futbolcular ise 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkide bulunmadıklarını ve o zaman kızın 15 yaşında olduğunu bilmediklerini iddia ettiler.