Porto Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz mi izlenecek?

Porto Galatasaray maçının 3 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayaca.Mücadele BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Yayıncı kuruluştan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı: UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ediyor UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta da beIN SPORTS’ta FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında bu gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak. Detaylar aksam.com.tr'de

MUHTEMEL 11'LER

Porto: Casillas - Pereira - Felipe - Militao - Telles - Otavio - Herrera - Oliveira - Corona - Brahimi -Marega

Galatasaray: Muslera - Linnes - Maicon - Serdar - Nagatomo - Fernando - Donk - Onyekuru - Belhanda - Rodrigues - Eren

PORTO GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI ŞİFRESİZ İZLENECEK?

Porto Galatasaray maçının 3 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayaca.Mücadele BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Yayıncı kuruluştan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı: UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ediyor UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta da beIN SPORTS’ta FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında bu gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

PORTO GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL ŞİFRESİZ VERİYOR?

GS - Porto maçı Saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz belli olmasa da, maçı şifresiz olarak Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan izleyebilirsiniz

- Hakemler

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak.

İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

- Galatasaray'da eksikler

Galatasaray'da iki futbolcu Porto karşısında forma giyemeyecek, iki futbolcunun ise durumu belirsiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Portomücadelesinde cezalı olduğu için oynayamayacak. Spor Toto Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da Porto'ya karşı sahadaki yerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan kaptan Selçuk İnan'ın Porto müsabakasında oynaması beklenmiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'un durumu ise son antrenmanda belli olacak. Sarı-kırmızılı ekipte, cezası nedeniyle Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde oynayamayan Younes Belhanda ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda bu maçta forma giyebilecek.

- Porto, Aboubakar'dan yoksun

Portekiz temsilcisinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Galatasaray'a karşı sahada olamayacak.

Porto'nun ligdeki Tondela maçında sakatlanan Kamerunlu Aboubakar, ameliyat olduğu için uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Mavi-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Riechedly Bazoer'in de Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

Türk ve Portekiz takımları 49. randevuda

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Porto ile yapacağı maç, Türk ve Portekiz temsilcilerinin 49. randevusu olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 48 maçın 14'ünü Türk, 21'ini Portekiz ekipleri kazandı, 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

- Galatasaray, 5 maç yaptı

Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle daha önce 3 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 5 karşılaşma oynadı. Portekiz takımlarıyla oynadığı maçların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2'sini kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesindeki 6 gole engel olamadı.

İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı. Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, sahasındaki maçı 2-0 kaybederken deplasmandan 2-1 galibiyetle döndü. 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçı 2-1'lik skorla kazandı, deplasmanda ise aynı skorla mağlup oldu.

- Porto'nun 11. randevusu

Porto, daha önce Türk takımlarıyla 10 maçta karşı karşıya geldi.

Bir Türk ekibiyle ilk olarak 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 4. turunda Denizlispor ile eşleşen Porto, 6-1 ve 2-2'lik skorların ardından tur atladı.

Portekiz temsilcisi, daha sonra Beşiktaş ile 6, Fenerbahçe ile 2 maçta karşılaştı. Porto, farklı sezonlarda Beşiktaş karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Portekiz ekibi, Fenerbahçe'yi de 2 maçta mağlup etti.

- Galatasaray ile Porto ilk kez

Galatasaray ile Porto, ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Türk ve Portekiz takımlarının karşı karşıya geldiği 48 müsabakada Galatasaray ile Porto hiç birbirine rakip olmadı.

- Portekiz takımlarının farklı galibiyetleri

Portekiz takımları, Avrupa kupalarında Türk ekipleri karşısında farklı galibiyetlere de imza attı.

1975-76 sezonunda Benfica, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe'yi 7-0 yenerken, Porto da 2002-03 sezonunda Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.

PORTODA ABOUBAKAR ŞOKU

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, Tondela maçında sakatlanan Vincent Aboubakar'ın şokunu yaşıyor. A Bola'da yer alan habere göre, Vincent Aboubakar'ın sakatlığıyla sarsılan Porto'da yönetim Ocak'ta golcü transferi için arayışa girecek. Tiquinho'nun da UEFA'ya verilen listede isminin olmaması nedeniyle teknik direktör Sérgio Conceição taktik dizilişte alternatif arayacak. Kamerunlu oyuncunun sahalardan en az 6 ay uzak kalması beklenirken, sezonun son bölümünde de ciddi katkı vermesi beklenmiyor. Galatasaray maçı öncesinde Porto'da elde kalan tek golcü olarak Adrien Lopez dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda da elde kalan tek forvet Eren Derdiyok sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan grubun bir diğer takımı Lokomotiv Moskova'da da takımın golcüsü Smolov sakatlanmıştı

Galatasaray ile Porto, Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde 3 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Aboubakar bu sezon 9 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI (2-3 EKİM)

Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 2. hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Ayrıca 2 Ekim Salı ve 3 Ekim Çarşamba günü 16 karşılaşma var. Ancak maçların yayınları ile ilgili sıkıntı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye resmi yayıncısı belli olmadı. Futbolseverler merakla Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının cevabını arıyor. Geçtiğimiz hafta son dakika açıklamayla 1 haftalığına Şampiyonlar Ligi maçları beIN SPORTS almıştı. Bu hafta maçların oynanmasına kısa bir süre var ancak yayıncı henüz netleşmedi.

beINSports Frekans Bilgileri

- Uydu: Türksat 4A

- Frekans: 12379

- Symbol Oranı: 30000

- FEC: 3/3

- Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Oliver düdük çalacak.

Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

Galatasaray'da galibiyetlere özel prim verilmeyecek

Galatasaray'da artık galibiyete özel prim verilmeyecek. Sarı-kırmızılılar bugün Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maça çıkarken, olası bir galibiyet ve beraberlik halinde yönetimin futbolculara ne kadar özel prim vereceği merak ediliyordu.

Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim, Fatih Terim'in de onayıyla özel prim uygulamasına son verdi.

Bu kararda futbolcuların sözleşmelerindeki özel maddelerin etkili olduğu belirtildi. Sözleşmelerinde alınan puan çerçevesinde özel primler alan futbolcular şampiyonluk halinde de hatırı sayılı rakamlar alıyor.

Bu sezonla beraber UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi için dağıtılan primlerde ciddi artış olurken galibiyete 2.7 milyon euro, beraberliğe de 900 bin euro verilmesi kararı alınmıştı.

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