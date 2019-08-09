3 büyüklere Morgan Schneiderlin'den kötü haber

Yaz transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'in geleceği hakkında, antrenörü Marco Silva'dan açıklama geldi.
Premier Lig'in ilk haftasında yarın Crystal Palace ile karşılaşacak olan Everton'da maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Marco Silva; "Morgan Schneiderlin'in bu yaz transer döneminde takımdan ayrılması imkansız. O, takımda kalacak." ifadelerini kullandı.
Takımdan ayrılması gündemde olan diğer isimlere de değinen Silva, Cuco Martina, Kevin Mirallas ve Yannick Bolasie'nin gelecek sezon takımada yer almayabileceğini dile getirdi.
Everton, Premier Lig 2019-20 sezonu ilk hafta maçında yarın TSİ 18.00'da deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.
(NTV Spor)
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