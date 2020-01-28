  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 17:27
  • |
  • 28 Ocak 2020 Salı 17:27

3 büyükler de dahil 7 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

3 büyükler de dahil 7 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa PFDK’ya sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 28.01.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 24.01.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu HARIS HAJRADINOVIC'ın 25.01.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.01.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 27.01.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Elazığspor, Elazığ'daki 6,8'lik deprem sonrası ligden çekilme kararı aldı

title

Göztepe, Bubacarr Sanneh'in sözleşmesini feshetti

title

PFDK'dan Beşiktaş'a ceza

Ünlü Sanatçı Bou Bou Niang´tan Kobe Bryant Çalışması

SPOR GÜNDEMİ

6,8'lik deprem sonrası ligden çekilme kararı aldılar
6,8'lik deprem sonrası ligden çekilme kararı aldılar

6,8'lik deprem sonrası ligden çekilme kararı aldılar

Elazığspor, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem dolayısıyla ligden çekilme talebinde bulunacak.

Beklenen haber geldi! Falcao ve Saracchi...
Beklenen haber geldi! Falcao ve Saracchi...

Beklenen haber geldi! Falcao ve Saracchi...

Galatasaray, Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiğini ve iki oyuncunun da tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın Belçika ekibi Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'da ayrılık! Ne Nzonzi ne de Belhanda...
Galatasaray'da ayrılık! Ne Nzonzi ne de Belhanda...

Galatasaray'da ayrılık! Ne Nzonzi ne de Belhanda...

Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Serie A'ya gidiyor.

İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi
İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi

İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi

Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar

Spor İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi.

Cimbom'a 'Yeni Chedjou'
Cimbom'a 'Yeni Chedjou'

Cimbom'a 'Yeni Chedjou'

Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.