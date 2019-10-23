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3 bölgede de kriz

3 bölgede de kriz

ALANYA maçında Dorukhan, N’Koudou, Oğuzhan ve Gökhan; antrenmanda ise Ruiz’den yoksun kalan Kartal’da, A.Gücü maçında Douglas, Burak ve Diaby sakatlandı.

AKŞAM

Ağrıları artan Atiba’nın da G.Saray maçı düşünülerek Braga karşısında dinlendirilme ihtimali bulunuyor. Braga karşısında Necip sağ bek oynarsa, stoperde Vida ve Roco şans bulacak. Rebocho sağ bekte görev alırsa Vida-Necip stoperde olacak. Oğuzhan ve Atiba’nın oynamaması durumunda Necip’in orta sahada Elneny’le birlikte görev alma olasılığı da yüksek. Bu arada Oğuzhan dün takımla çalıştı.

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