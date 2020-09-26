3-0'dan geri dönen Chelsea, sonunu getiremedi

The Hawthorns Stadı'nda oynanan 3. hafta mücadelesinde, Hırvat Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü üstlendiği West Bromwich Albion, yaz transfer sezonunda renklerine bağladığı birçok yıldız oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Chelsea'yi ağırladı.
Mücadeleye hızlı başlayan West Bromwich Albion, 4 ve 25. dakikalarda Callum Robinson, 27. dakikada da Kyle Bartley'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci devre daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 55. dakikada Mason Mount, 70. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+3. dakikada ise Tammy Abraham'ın golleriyle müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
West Bromwich Albion bu sezon ilk puanını elde ederken, Chelsea ise puanını 4'e yükseltti.
Süper Lig'de 3. hafta maçında 3-1 Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Tarbzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri Eddie Newton ve Hamza Hamzaoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Nuri Şahin, kariyerinin son yıllarını Türkiye'de geçirme fikriyle Antalya'yı seçtiğini, saha içinde ve dışında Türk futboluna katkı sunmak istediğini söyledi.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, 3-0 geriye düştüğü mücadelede West Bromwich Albion ile 3-3- berabere kaldı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarınki derbi ile ilgili olarak, "Elbette hak edenin Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur” dedi.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Benik Afobe ve Hüseyin Türkmen açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka bordo-mavili takım 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçta 1 gol kaydeden Anthony Nwakaeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.