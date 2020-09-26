3-0'dan geri dönen Chelsea, sonunu getiremedi

Cengiz: ‘İnşallah galip geleceğimiz bir derbi olur‘

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarınki derbi ile ilgili olarak, "Elbette hak edenin Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur” dedi.