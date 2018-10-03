2'de 2 yap gel!

G.SARAY, Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki 2. maçında bugün 22.00’de deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında L.Moskova ile Schalke, Moskova’da karşılaşacak. Maç 19.55’te başlayacak. Ndiaye, cezalı olduğu için oynayamayacak. Ameliyat edilen Emre de sahadaki yerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan kaptan Selçuk’un oynaması beklenmiyor. Eren’in durumu ise belirsiz.

ABOU’DAN YOKSUN

Portekiz temsilcisinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Galatasaray’a karşı sahada Porto’nun ligdeki Tondela maçında sakatlanan Kamerunlu Aboubakar, ameliyat olduğu için uzun süre sahalardan uzak kalacak. Mavi-Beyazlı takımda sakatlığı bulunan Riechedly Bazoer’in de Galatasaray’a karşı forma giymesi beklenmiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, Emre Akbaba’nın yerine Belhanda’nın görev yapması ön görülüyor.